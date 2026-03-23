Lewandowski zabrał głos ws. zakończenia kariery w reprezentacji

14:33, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Łączy Nas Piłka

Robert Lewandowski pojawił się na konferencji prasowej przed nadchodzącymi barażami o mundial. Kapitan polskiej kadry zabrał głos między innymi w sprawie swojej przyszłości w drużynie narodowej.

Lewandowski wprost o przyszłości w kadrze

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów barażowych o awans na mundial 2026. W czwartek Biało-czerwoni zmierzą się w półfinale z Albanią (początek meczu o godzinie 20:45). Jeśli podopieczni Jana Urbana wygrają to w decydującym starciu zmierzą się z Ukrainą bądź Szwecją.

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Pierwszy trening zaplanowano na godzinie 17:30, natomiast wcześniej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jana Urbana oraz Roberta Lewandowskiego. Jako pierwszy głos zabrał napastnik. – Mistrzostwa świata to wielki turniej. Możliwość reprezentowania na nim swojego kraju to wielka duma i radość. Mając na uwadze emocje, stres i adrenalinę, jakie temu towarzyszą to na pewno jest to coś wspaniałego. Mam nadzieję, że mając przed sobą dwa finały damy radę awansować na mundial i głęboko wierzę, że tak będzie.

Lewandowski został też zapytany o specjalną maskę, którą nosi ze względu na złamanie kości twarzy. – Granie w masce nie jest komfortowe. W ostatnich dniach zmniejszyłem ją do granic możliwości i to trochę pomogło, ale jeszcze plus minus dwa tygodnie będę musiał w tej masce grać, żeby było wszystko w porządku. Początek był ciężki, ale teraz już się trochę do niej przyzwyczaiłem. Nie ma już żadnego bólu. Mogę grać na sto procent.

Nie mogło również zabraknąć pytania o przyszłość w reprezentacji Polski. – Nie ważne, co się wydarzy, a wydarzy się dobrze – od razu mówię, że żadnej decyzji nie podejmę. Nie jestem gotowy na żadną decyzję, bo jeszcze nie wiem. Jeszcze o tym nie myślę – odparł Lewandowski.

Zobacz również: Polska zaczyna grę o Mistrzostwa Świata. Siedem rzeczy, które wiemy przed zgrupowaniem