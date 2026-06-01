Za nami ostateczne rozstrzygnięcia na zapleczu Ekstraklasy. Betclic 1. Liga zakończyła zmagania. Dzień po finale baraży o awans telewizja TVP Sport dokonała podsumowania sezonu. Znamy nagrodzonych, w tym najlepszego piłkarza rozgrywek.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Pogoń Siedlce

I liga: Wisła Kraków nie miała konkurencji

Niedzielny finał baraży o awans do Ekstraklasy był ostatnim akcentem sezonu 2025/26 w Betclic 1. Lidze. Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów i dołączyła do dwóch zespołów, które już wcześniej zapewniły sobie udział w rozgrywkach krajowej elity, a więc Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Z kolei Znicz Pruszków, Górnika Łęczna i GKS Tychy to ekipy, które pożegnały się z drugim poziomem ligowym.

Dzień po meczu Wieczysta – Chrobry telewizja TVP Sport dokonała podsumowania rozgrywek. Poznaliśmy laureatów indywidualnych nagród, a także najlepszą jedenastkę zmagań. Graczem sezonu został wybrany Angel Rodado, który sięgnął również po tytuł w kategorii „obcokrajowiec sezonu”.

Betclic 1. Liga – laureaci nagród (TVP Sport):

zawodnik sezonu: Angel Rodado (Wisła Kraków)

trener sezonu: Mariusz Jop (Wisła Kraków)

młodzieżowiec sezonu: Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

obcokrajowiec sezonu: Angel Rodado (Wisła Kraków)

odkrycie sezonu: Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki/ Legia Warszawa)

bramka sezonu: Jarosław Jach (Znicz Pruszków)

interwencja sezonu: Patryk Letkiewicz (Wisła Kraków)

JEDENASTKA SEZONU 25/26 BETCLIC 1 LIGI WEDŁUG REDAKCJI TVP SPORT💪



Zgoda❓



🔴📲 OGLĄDAJ WIELKIE PODSUMOWANIE SEZONU BETCLIC 1 LIGI 👉 https://t.co/RBo0MIlQue pic.twitter.com/1I7nY3xNxe — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2026

Betclic 1. Liga: jedenastka sezonu (TVP Sport):