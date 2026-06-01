Piłkarz sezonu I Ligi wyłoniony. Dominacja Wisły Kraków

18:29, 1. czerwca 2026
Michał Stompór
Za nami ostateczne rozstrzygnięcia na zapleczu Ekstraklasy. Betclic 1. Liga zakończyła zmagania. Dzień po finale baraży o awans telewizja TVP Sport dokonała podsumowania sezonu. Znamy nagrodzonych, w tym najlepszego piłkarza rozgrywek.

I liga: Wisła Kraków nie miała konkurencji

Niedzielny finał baraży o awans do Ekstraklasy był ostatnim akcentem sezonu 2025/26 w Betclic 1. Lidze. Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów i dołączyła do dwóch zespołów, które już wcześniej zapewniły sobie udział w rozgrywkach krajowej elity, a więc Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Z kolei Znicz Pruszków, Górnika Łęczna i GKS Tychy to ekipy, które pożegnały się z drugim poziomem ligowym.

Dzień po meczu Wieczysta – Chrobry telewizja TVP Sport dokonała podsumowania rozgrywek. Poznaliśmy laureatów indywidualnych nagród, a także najlepszą jedenastkę zmagań. Graczem sezonu został wybrany Angel Rodado, który sięgnął również po tytuł w kategorii „obcokrajowiec sezonu”.

Betclic 1. Liga – laureaci nagród (TVP Sport):

  • zawodnik sezonu: Angel Rodado (Wisła Kraków)
  • trener sezonu: Mariusz Jop (Wisła Kraków)
  • młodzieżowiec sezonu: Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)
  • obcokrajowiec sezonu: Angel Rodado (Wisła Kraków)
  • odkrycie sezonu: Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki/ Legia Warszawa)
  • bramka sezonu: Jarosław Jach (Znicz Pruszków)
  • interwencja sezonu: Patryk Letkiewicz (Wisła Kraków)

Betclic 1. Liga: jedenastka sezonu (TVP Sport):

  • Bramkarz: Dawid Arndt (Chrobry Głogów)
  • Obrońcy: Myrosław Mazur (Chrobry Głogów), Wiktor Biedrzycki (Wisła Kraków), Karol Noiszewski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)
  • Pomocnicy: Frederico Duarte (Wisła Kraków), Michał Mokrzycki (Śląsk Wrocław), Julius Ertlthaler (Wisła Kraków), Piotr Samiec-Talar (Śląsk Wrocław)
  • Napastnicy: Radosław Majewski (Znicz Pruszków), Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa), Angel Rodado (Wisła Kraków)

