GKS Katowice sięga po duży talent. Śląski klub pokonał mocną konkurencję! [NASZ NEWS]

GKS Katowice awansował do europejskich pucharów i szykuje wzmocnienia na kolejny sezon. Z naszych informacji wynika, że do Katowic przeniesie się utalentowany pomocnik.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Bardzo udany sezon

GKS Katowice ma za sobą bardzo udany sezon, zwieńczony awansem do europejskich pucharów. Drużyna Rafała Góraka zaimponowała zwłaszcza wiosną, odrabiając straty poniesione jesienią. Nagrodą jest udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, wyszparpany w ostatnich sekundach starcia z Pogonią Szczecin.

Katowiczanie pracują już nad wzmocnieniami na zbliżające się rozgrywki i właśnie dopięli konkretny transfer. Z naszych informacji wynika, że na Nową Bukową przeniesie się Szymon Bartlewicz, a więc bardzo utalentowany ofensywny pomocnik Chrobrego Głogów.

Chcieli go od… dwóch lat

Przygodę z głogowskim klubem 20-letni Bartlewicz zakończył asystą w meczu z Wieczystą Kraków (1:2). Do Katowic piłkarz przenosi się na zasadzie wolnego transferu, ponieważ skończył mu się kontrakt z Chrobrym. Trzeba podkreślić, że w tym przypadku katowiczanie wykazali się dużą cierpliwością. Bo o Bartlewicza zabiegali od… dwóch lat.

Wcześniej Chrobry dyktował jednak zaporowe ceny i do porozumienia nie doszło. Teraz sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, choć katowiczanie mieli w Ekstraklasie dużą konkurencję w walce o tego gracza. Jak się jednak okazuje, to właśnie oni wygrali tę rywalizację.

Bartlewicz to reprezentant Polski do lat 21.