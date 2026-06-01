Arka Gdynia chce go zatrudnić jako trenera. Dopiero co wygrał krajowy puchar

Arka Gdynia spadła z PKO BP Ekstraklasy, czego konsekwencją było rozstanie z Dariuszem Banasikiem. Meczyki.pl informują, że nowym trenerem zespołu może zostać Marek Jarolim.

Marek Jarolim faworytem do objęcia sterów w Arce Gdynia

Arka Gdynia spędziła w PKO BP Ekstraklasie tylko jeden sezon po awansie w 2025 roku. Miniony sezon zakończyli na przedostatnim 17. miejscu w tabeli. Konsekwencją jest spadek do Betclic 1. Ligi, co spowodowało, że Dariusz Banasik pożegnał się z klubem.

Banasik przejął Arkę z pierwszym dniem kwietnia, zastępując na stanowisku zwolnionego kilka dni wcześniej Dawida Szwargę. Nie udało mu się zrealizować zadania, jakim było pozostanie w Ekstraklasie, więc musiał odejść. Arkowcy szukają obecnie nowego trenera.

W ostatnich dniach w kontekście zespołu z Trójmiasta padało nazwisko Dawida Szulczka. Były trener Ruchu Chorzów jest na liście kandydatów. Prezes klubu potwierdził, że rozmawiał z członkiem sztabu Rakowa Częstochowa. Zgodnie z najnowszymi informacjami faworytem jest jednak zupełnie ktoś inny. Meczyki.pl informują, że najpoważniejszym kandydatem jest Marek Jarolim.

Jarolim to 42-letni czeski szkoleniowiec, który obecnie odpowiada za wyniki MFK Karvina. Co ciekawe, niespodziewanie razem z drużyną sięgnął po triumf w Pucharze Czech. Było to pierwsze trofeum w historii klubu, który powstał w 2003 roku.

Z obecną drużyną pracuje od października 2025 roku. Pod wodzą Marka Jarolima zespół MFK Karvina rozegrał 27 meczów. Jego bilans to 12 zwycięstw, 3 remisy i 12 porażek. Wcześniej był zatrudniony w Jihlavie, a także Sparcie Praga B i drużynach młodzieżowych.