Andres Iniesta rozpoczyna karierę trenerską. Egzotyczny wybór

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Andres Iniesta

Oficjalnie: Gulf United FC zatrudnił Andresa Iniestę

Gulf United FC poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu na stanowisku trenera Andresa Iniesty. 42-letni Hiszpan podpisał kontrakt z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tym samym rozpoczął swoją pierwszą pracę w roli szkoleniowca. Zespół z Dubaju, który został właśnie przejęty przez słynnego byłego piłkarza, występuje obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym. Celem Iniesty będzie więc wywalczenie awansu do elity oraz dalszy rozwój projektu sportowego.

– Bardzo się cieszę, że zaczynam nowy rozdział w moim życiu. To ważny krok w dalszym rozwoju jako trener i wykorzystaniu zdobytego doświadczenia w profesjonalnym klubie, który stawia na młode talenty. Bardzo dziękuję za tę szansę. Teraz czas pracować z pełnym zaangażowaniem, aby osiągnąć wyznaczone cele – napisał były reprezentant Hiszpanii w mediach społecznościowych. Słowa te pokazują, że 42-latek z dużym entuzjazmem podchodzi do nowego wyzwania i chce jak najlepiej wykorzystać otrzymaną możliwość.

Andres Iniesta jest przede wszystkim znany z bogatej kariery piłkarskiej. Legendarny pomocnik największe sukcesy święcił w barwach Barcelony, której koszulkę przywdziewał w latach 1996-2018. Następnie występował w Japonii dla Visselu Kobe oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla Emirates Club. Zatem mistrz świata i Europy wraca na Bliski Wschód, ale tym razem w roli szkoleniowca. Ponadto 42-latek jest udziałowcem swojego macierzystego klubu – Albacete Balompie oraz pełni funkcję doradcy strategicznego w duńskim FC Helsingorze.