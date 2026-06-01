Andres Iniesta rozpoczyna karierę trenerską. Egzotyczny wybór

16:17, 1. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Gulf United FC

Andres Iniesta właśnie rozpoczął swoją karierę trenerską. 42-letni Hiszpan został szkoleniowcem drużyny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Gulf United FC.

Andres Iniesta
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Andres Iniesta

Oficjalnie: Gulf United FC zatrudnił Andresa Iniestę

Gulf United FC poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu na stanowisku trenera Andresa Iniesty. 42-letni Hiszpan podpisał kontrakt z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tym samym rozpoczął swoją pierwszą pracę w roli szkoleniowca. Zespół z Dubaju, który został właśnie przejęty przez słynnego byłego piłkarza, występuje obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym. Celem Iniesty będzie więc wywalczenie awansu do elity oraz dalszy rozwój projektu sportowego.

Bardzo się cieszę, że zaczynam nowy rozdział w moim życiu. To ważny krok w dalszym rozwoju jako trener i wykorzystaniu zdobytego doświadczenia w profesjonalnym klubie, który stawia na młode talenty. Bardzo dziękuję za tę szansę. Teraz czas pracować z pełnym zaangażowaniem, aby osiągnąć wyznaczone cele – napisał były reprezentant Hiszpanii w mediach społecznościowych. Słowa te pokazują, że 42-latek z dużym entuzjazmem podchodzi do nowego wyzwania i chce jak najlepiej wykorzystać otrzymaną możliwość.

Andres Iniesta jest przede wszystkim znany z bogatej kariery piłkarskiej. Legendarny pomocnik największe sukcesy święcił w barwach Barcelony, której koszulkę przywdziewał w latach 1996-2018. Następnie występował w Japonii dla Visselu Kobe oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla Emirates Club. Zatem mistrz świata i Europy wraca na Bliski Wschód, ale tym razem w roli szkoleniowca. Ponadto 42-latek jest udziałowcem swojego macierzystego klubu – Albacete Balompie oraz pełni funkcję doradcy strategicznego w duńskim FC Helsingorze.