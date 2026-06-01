Gwiazdy zaoferowały się Interowi. Mediolańczycy zdecydowali

David Alaba i Harry Maguire nie przejdą do Interu Mediolan

Inter Mediolan może zostać zmuszony do sprowadzenia nowego stopera. Ma to związek z niepewną przyszłością zarówno Alessandro Bastoniego, jak i Yanna Bissecka. Obaj defensorzy wzbudzają zainteresowanie na rynku transferowym, dlatego ich odejście w najbliższych miesiącach nie jest wykluczone. W przypadku rozstania z jednym z nich lub nawet z oboma zawodnikami włoski klub będzie musiał uzupełnić lukę w formacji defensywnej. Władze mediolańczyków analizują więc różne możliwości w kontekście ewentualnych wzmocnień.

Co ciekawe, według medialnych informacji w ostatnich tygodniach Inter otrzymał ofertę pozyskania Davida Alaby oraz Harry’ego Maguire’a. Jak dowiedział się dziennik „La Gazzetta dello Sport”, wymienieni zawodnicy sami zaproponowali swoje usługi gigantowi Serie A. Mediolańczycy ostatecznie odmówili jednak obu piłkarzom, nie zamierzając spełniać ich wysokich wymagań finansowych. Klub z Włoch chce zachować rozsądek przy budowie kadry i nie planuje przeznaczać znaczącej części budżetu na wynagrodzenia dla stoperów w zaawansowanym wieku.

Alaba jest do wzięcia na zasadzie wolnego transferu, ponieważ Real Madryt nie przedłuży z nim wygasającego kontraktu. 33-letni austriacki obrońca jest łączony także z Juventusem, Milanem oraz Besiktasem Stambuł. Natomiast doniesienia o Maguirze w kontekście Interu są nieco zaskakujące, gdyż niedawno podpisał on nową umowę z Manchesterem United. Zatem wszystko wskazuje na to, że 33-letni angielski defensor pozostanie na Old Trafford, kontynuując swoją karierę w barwach drużyny Czerwonych Diabłów.