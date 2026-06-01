Wieczysta rusza na rynek. Wiemy jakie kwoty i pensje oferuje beniaminek! [NASZ NEWS]

Choć baraże nie były dla Wieczystej spacerkiem, to jednak klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia dokonał rzeczy historycznej - awansował do Ekstraklasy. A już wcześniej Wieczysta wysłała wyraźny sygnał na rynek jakich piłkarzy potrzebuje i ile może zapłacić. Ujawniamy szczegóły!

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Historia bez precedensu

Czegoś takiego w historii polskiej piłki jeszcze nie było. Wieczysta Kraków w ciągu kilku lat przebyła bardzo długą drogę, wieńcząc ją awansem do Ekstraklasy. Choć w barażach wcale łatwo nie było, to jednak drużyna Kazimierza Moskala dała sobie radę.

To oznacza, że w najbliższym sezonie Kraków będzie miał w Ekstraklasie aż trzy kluby. A jak do okienka transferowego podejdzie Wieczysta? Jeszcze przed ostatecznymi rozstrzygnięciami w barażach krakowski klub zgłosił zapotrzebowanie na określonych piłkarzy.

240 tysięcy euro dla obrońcy

Z informacji, które do nas dotarły wynika, że Wieczysta szuka graczy (co najmniej) na trzy pozycje. To środkowy obrońca, skrzydłowy i napastnik. A na jakich warunkach klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia chciałby ich pozyskać?



Co ważne, Wieczysta jest gotowa płacić kwoty transferowe, co w naszych warunkach wcale nie jest takie częste i oczywiste. A co to konkretnie oznacza w trzech wymienionych przypadkach?



Z naszej wiedzy wynika, że za środkowego obrońcę (preferowany zawodnik lewonożny) Wieczysta chce zapłacić do 200 tysięcy euro, a na jego pensję przeznaczyć do 240 tysięcy euro rocznie brutto. Netto daje to nieco ponad 160 tysięcy euro za sezon. Piłkarz maksymalnie do 32 roku życia.

Pół miliona euro za skrzydłowego

Większe środki krakowski klub chce przeznaczyć na skrzydłowego (też lewonożnego). W tym przypadku kwota transferowa to nawet pół miliona euro, a pensja zawodnika może sięgnąć 300 tysięcy euro brutto. Na rękę daje to około 205 tysięcy euro. Przedział wiekowy to 16-28 lat.

Dokładnie takie same kwoty odnoszą się do napastnika. Czyli, do 500 tysięcy euro za transfer i 300 tysięcy euro brutto rocznej pensji. Przedział wiekowy to 20-29 lat.

To dopiero pierwsze przymiarki, ale można zakładać, że to dopiero początek transferowej ofensywy beniaminka Ekstraklasy.