Królewski zabrał głos po fali komentarzy. Prezes Wisły odpowiedział na publiczną presję

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków stawia warunki w sprawie Wieczystej

Wisła Kraków nie zamierza pozostawiać bez odpowiedzi publicznej dyskusji dotyczącej ewentualnego udostępnienia stadionu przy ulicy Reymonta 22 Wieczystej Kraków. W obszernym wpisie opublikowanym przez Jarosława Królewskiego na X prezes i właściciel Białej Gwiazdy podkreślił, że temat jest znacznie bardziej skomplikowany, niż przedstawia się go w przestrzeni medialnej. Prezes i właściciel Wisły zwrócił uwagę, że to właśnie jego klub od lat pozostaje głównym użytkownikiem obiektu i ponosi ogromne koszty związane z jego utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury.

„Wisła Kraków jest użytkownikiem stadionu i od wielu lat pozostaje jego największym najemcą. Klub ponosił i ponosi bardzo wysokie koszty związane z funkcjonowaniem na tym obiekcie, przeznaczając na ten cel dziesiątki milionów złotych w ostatnich latach. Jest jego głównym klientem” – napisał wprost Królewski w swoim wpisie na platformie X.

W dalszej części postu właściciel krakowskiego klubu podkreślił, że kluczową kwestią pozostaje stan murawy oraz zabezpieczenie interesów sportowych Wisły. „Dla nas performance i przewaga własnego boiska to sprawy kluczowe. Obsługa dwóch zespołów to również potężne inwestycje osobowe i administracyjne. Spłycanie tego wyzwania jest nie na miejscu” – zaznaczył Królewski.

Murawa, biznes i interes Białej Gwiazdy. O co naprawdę toczy się gra?

Prezes Białej Gwiazdy przypomniał również, że promesa wystawiona Wieczystej nie oznacza automatycznego zawarcia umowy. Jak podkreślił, ostateczne porozumienie musi uwzględniać kwestie prawne, logistyczne, biznesowe i sportowe. Dodał także, że Wisła pomagała przy organizacji barażowych spotkań Wieczystej, co jego zdaniem pokazuje otwartość klubu na współpracę. Na zakończenie Królewski jasno określił priorytet swoich działań.

„Chcę również jasno podkreślić, że dla Wisły Kraków najważniejsza jest Wisła Kraków. Naszym obowiązkiem nie jest rozwiązywanie problemów innych podmiotów kosztem własnego klubu, lecz ochrona interesów Wisły Kraków, jej kibiców, pracowników, partnerów i przyszłości organizacji” – przekazał przedstawiciel 13-krotnych mistrzów Polski.

Wpis prezesa Wisły pokazuje, że rozmowy dotyczące gry Wieczystej na Synerise Arenie Kraków są dalekie od zakończenia. Klub deklaruje gotowość do dialogu, ale jednocześnie podkreśla, że każda decyzja będzie podejmowana przede wszystkim z myślą o interesie Białej Gwiazdy.