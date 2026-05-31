W niedzielę odbył się finał baraży o PKO Ekstraklasę pomiędzy Wieczystą Kraków a Chrobrym Głogów. Rywalizacja zakończyła się triumfem podopiecznych Kazimierza Moskala (2:1), którzy mogą świętować historyczny awans.

W niedzielny wieczór odbył się finałowy mecz barażowy o PKO Ekstraklasy, w którym Wieczysta Kraków zmierzyła się z Chrobrym Głogów. Obie drużyny mają za sobą wymagające spotkania półfinałowe. Podopieczni Kazimierza Moskala pokonali Polonię Warszawa rezultatem 3:2, zespół gości natomiast po serii rzutów karnych wyeliminował ŁKS Łódź.

Rywalizacja przy ulicy Reymonta wyśmienicie rozpoczęła się dla Chrobrego Głogów. Goście już w 13. minucie wyszli na prowadzenia za sprawą Myrosława Mazura.

Mamy pierwszą bramkę w finałach baraży o PKO BP Ekstraklasę! ⚽️



Wieczysta Kraków zdołała jeszcze przed przerwą odpowiedzieć za sprawą Lisandro Semedo. W pierwszej odsłonie oglądaliśmy bardzo ciekawe widowisko, a drużyny schodziły do szatni na odpoczynek z remisowym rezultatem.

No i mamy remis po 45' minutach! 1⃣:1⃣



W drugę odsłonę rywalizacji lepiej weszła Wieczysta Kraków, która w 56. minucie wyszła na prowadzenia. Na listę strzelców wpisał się niezawodny Stefan Feiertag.

Wieczysta wychodzi na prowadzenie, a Stefan Feiertag trafia po raz 17 w tym sezonie! 😱



Podopieczni Kazimierza Moskala w pełni kontrolowali przebieg meczu. Chrobry Głogów potrafił zagrozić bramce chronionej przez Antoniego Mikułko, ale wynik finalnie nie uległ zmianie.

Wieczysta Kraków tym samym napisała wielką historię. Jeszcze kilka lat temu klub nie istniał na piłkarskiej mapie Polski, a w przyszłym sezonie będzie występował na poziomie PKO Ekstraklasy.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów 2:1

Semedo (29′), Feiertag (56′) – Mazur (13′)