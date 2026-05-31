Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów i zagra w PKO Ekstraklasie!
W niedzielny wieczór odbył się finałowy mecz barażowy o PKO Ekstraklasy, w którym Wieczysta Kraków zmierzyła się z Chrobrym Głogów. Obie drużyny mają za sobą wymagające spotkania półfinałowe. Podopieczni Kazimierza Moskala pokonali Polonię Warszawa rezultatem 3:2, zespół gości natomiast po serii rzutów karnych wyeliminował ŁKS Łódź.
Rywalizacja przy ulicy Reymonta wyśmienicie rozpoczęła się dla Chrobrego Głogów. Goście już w 13. minucie wyszli na prowadzenia za sprawą Myrosława Mazura.
Wieczysta Kraków zdołała jeszcze przed przerwą odpowiedzieć za sprawą Lisandro Semedo. W pierwszej odsłonie oglądaliśmy bardzo ciekawe widowisko, a drużyny schodziły do szatni na odpoczynek z remisowym rezultatem.
W drugę odsłonę rywalizacji lepiej weszła Wieczysta Kraków, która w 56. minucie wyszła na prowadzenia. Na listę strzelców wpisał się niezawodny Stefan Feiertag.
Podopieczni Kazimierza Moskala w pełni kontrolowali przebieg meczu. Chrobry Głogów potrafił zagrozić bramce chronionej przez Antoniego Mikułko, ale wynik finalnie nie uległ zmianie.
Wieczysta Kraków tym samym napisała wielką historię. Jeszcze kilka lat temu klub nie istniał na piłkarskiej mapie Polski, a w przyszłym sezonie będzie występował na poziomie PKO Ekstraklasy.
Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów 2:1
Semedo (29′), Feiertag (56′) – Mazur (13′)