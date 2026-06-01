Wisła Kraków podjęła historyczną decyzję. Kibice czekali na to od lat

Wisła Kraków ogłosiła powrót do historycznego herbu, którego pierwowzór był używany już w 1911 roku. Klub rozpoczyna proces wdrażania nowej identyfikacji od oficjalnej wiadomości.

Powrót do tradycji stał się faktem. Wisła Kraków ogłosiła historyczny ruch

Wisła Kraków podjęła decyzję o powrocie do swoich korzeni. Klub poinformował, że po blisko trzech dekadach funkcjonowania współczesnej wersji znaku ponownie będzie posługiwał się historycznym herbem. Będzie nawiązywał do symbolu używanego przez Białą Gwiazdę już na początku XX wieku.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany przez oficjalny profil Wisły Kraków na X. Biuro prasowe podkreśliło, że zmiana ma szczególne znaczenie. Zarówno dla historii, jak i przyszłości jednej z najbardziej utytułowanych marek w polskim futbolu.

„To moment, który łączy przeszłość z przyszłością. Po blisko trzech dekadach funkcjonowania współczesnej wersji znaku z lekkimi modyfikacjami Wisła Kraków wraca do historycznego herbu, którego pierwowzór został po raz pierwszy użyty w 1911 roku. Decyzja ta jest wyrazem szacunku dla bogatej historii Białej Gwiazdy oraz odpowiedzią na głosy naszej społeczności” – przekazał klub w wiadomości do kibiców.

Proces zmiany nie nastąpi jednak natychmiast. Wisła zaznaczyła, że do końca 2026 roku nadal obowiązywać będzie herb jubileuszowy. Z kolei wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej zostanie rozłożone w czasie.

— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 1, 2026

„Do końca 2026 roku obowiązywał będzie herb jubileuszowy, jednak już teraz rozpoczynamy stopniowy proces wdrażania nowej identyfikacji aż do pełnej zmiany. Historyczny herb będzie sukcesywnie pojawiał się na strojach, materiałach klubowych, produktach licencyjnych, kanałach komunikacji oraz przestrzeniach związanych z działalnością Wisły Kraków” – czytamy w komunikacie.

Powrót do historycznego herbu to ważny krok w budowaniu tożsamości klubu. Decyzja z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem kibiców. Wpływ na to ma fakt, że klubowe symbole od lat stanowią integralną część historii i tradycji Białej Gwiazdy.