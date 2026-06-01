Chorwacja – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (02.06.2026)

Chorwacja podejmie Belgię w spotkaniu towarzyskim. Mecz w Rijece zostanie rozegrany we wtorek (2 czerwca) o godz. 18:00. Obie drużyny przygotowują się do mistrzostw świata 2026.

Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Chorwacja Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2026 18:41

Chorwacja – Belgia: typy bukmacherskie

Chorwacja zmierzy się z Belgią w towarzyskim spotkaniu w Splicie. Dla obu reprezentacji będzie to ważny sprawdzian przed nadchodzącymi mistrzostwami świata 2026. Turniej rozpocznie się już 11 czerwca w USA, Kanadzie i Meksyku i selekcjonerzy dopinają przygotowania swoich drużyn.

Obie reprezentacje są wymieniane w gronie potencjalnych „czarnych koni” mundialu. Zespół prowadzony przez Zlatko Dalicia przeszedł przez eliminacje bez porażki. Cztery lata temu Chorwaci zajęli trzecią lokatę na mundialu w Katarze. Tymczasem w styczniu ubiegłego roku stanowisko selekcjonera Belgii objął Rudi Garcia. Czerwone Diabły również przebrnęły przez eliminacje bez porażki. Osiem lat temu Belgowie zdobyli brązowy medal mundialu, jednak ostatni czempionat zakończyli już na fazie grupowej. Mój typ: remis.

Chorwacja – Belgia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Chorwacji na początku kwietnia przegrała w meczu towarzyskim z Brazylią (1:3) w Orlando. Podopieczni Zlatko Dalicia podczas zgrupowania w USA odnieśli zwycięstwo nad Kolumbią (2:1). Na zakończenie eliminacji MŚ 2026 Chorwaci wygrali z Czarnogórą (3:2), Wyspami Owczymi (3:1) oraz Gibraltarem (3:0).

Z kolei Belgowie dwa miesiące temu zremisowali w Chicago z Meksykiem (1:1). Podczas poprzedniego zgrupowania Czerwone Diabły rozbiły również Stany Zjednoczone (5:2) w Atlancie. Na finiszu eliminacji Belgowie potwierdzili wysoką formę, gromiąc Liechtenstein (7:0), remisując z Kazachstanem (1:1) oraz pokonując Walię (4:2).

Chorwacja – Belgia: historia

Ostatni mecz pomiędzy Chorwacją a Belgią miał miejsce na MŚ 2022 w Katarze. Wówczas w fazie grupowej padł bezbramkowy remis. W czerwcu 2021 roku Belgowie wygrali (1:0) po bramce Romelu Lukaku w meczu towarzyskim. Chorwaci z kolei ostatni raz zwyciężyli z Czerwonymi Diabłami w 2010 roku.

Chorwacja – Belgia: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów zwycięstwo Chorwacji jest wyceniane na poziomie około 2.50. Z kolei triumf Belgów w Splicie można obstawić z kursem mniej więcej 2.60, a remis w granicach 3.15-3.40.

Chorwacja Belgia Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2026 18:41

Chorwacja – Belgia: przewidywane składy

Chorwacja: Livaković – Pongracić, Vusković Gvardiol – Stanisić, Modrić, Pasalić, Perisić – Kramarić, Baturina – Budimir

Belgia: Courtois – Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper – Tielemans, Witsel – Saelemaekers, De Bruyne, Doku – Fernandez-Pardo

Chorwacja – Belgia: sonda

Kto wygra mecz w Rijece? Chorwacja

Będzie remis

Belgia Chorwacja

Będzie remis

Belgia 0 Votes

Chorwacja – Belgia: transmisja meczu

Mecz Chorwacja – Belgia zostanie rozegrany w Splicie we wtorek (2 czerwca) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1 oraz w serwisie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.