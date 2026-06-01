Tylu widzów oglądało baraż Wieczystej z Chrobrym. Zaskakujące wyniki! [NASZ NEWS]

11:11, 1. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Mecz Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów był bardzo ciekawym widowiskiem. Jak się okazuje, również bardzo chętnie oglądanym. Goal.pl poznał wyniki oglądalności tego spotkania.

Radość piłkarzy Wieczystej
Na zdjęciu: Radość piłkarzy Wieczystej

Awans jest, czas na wzmocnienia

Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów 2:1 i awansowała do Ekstraklasy. I choć ten projekt wzbudza różne emocje, to jedno jest niezaprzeczalne: klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia przeszedł do historii.

Co będzie dalej? W pewnym momencie wydawało się, że dni Wieczystej są policzone, bo Kwiecień postanowił w końcu zainwestować w Wisłę. A o tym dlaczego do tego nie doszło pisaliśmy już kilka tygodni temu.

Dziś krakowskie kluby idą własnymi drogami, a Wieczysta już wysłała sygnał na rynek jakich piłkarzy potrzebuje. Jak się okazuje, ten klub wciąż ciekawi postronnych obserwatorów, o czym świadczy choćby oglądalność barażowego meczu.

Pół miliona widzów w szczycie!

Z naszych informacji wynika, że mecz Wieczysta – Chrobry śledziło na antenie TVP Sport średnio 408 tysięcy widzów. A do tego 80 tysięcy w internecie. Natomiast pod koniec meczu widownia oscylowała wokół pół miliona!

To bardzo dobra oglądalność, a pomogła w tym nieco… reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana grali z Ukrainą o 17:30 i część widzów pozostała także na pierwszoligowy baraż.

