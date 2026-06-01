Abramowicz mógł opuścić Jagiellonię. Transfer się wysypał

16:06, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Szymon Janczyk I Weszlo.com

Sławomir Abramowicz mógł zostać bohaterem letniego transferu do AE Saint-Etienne. Wygląda na to, że bramkarz Jagiellonii Białystok tam nie trafi, gdyż klub nie zdołał awansować do Ligue 1 - ujawnia Szymon Janczyk z Weszlo.com.

Sławomir Abramowicz
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Abramowicz był łączony z Saint-Etienne. To się nie wydarzy

Jagiellonia Białystok stoi u progu potężnych zmian – mowa tu o budowie zupełnie nowej drużyny, za co nie będzie już odpowiadał Łukasz Masłowski, który wraz z końcem czerwca 2026 roku wyniesie się z Podlasia. Trzecią ekipę tego sezonu Ekstraklasy opuściło już kilku zawodników, którzy byli jedynie wypożyczeni. Na tym nie koniec, bowiem w grę wchodzi również sprzedaż tych, na których Jagiellonia może solidnie zarobić. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Sławomira Abramowicza, od dawna łączonego z zagranicznym transferem.

Okazuje się, że temat związany z jego wyprowadzką był bardzo poważny. Szymon Janczyk z redakcji Weszlo.com ujawnił, że mocno zabiegało o niego AS Saint-Etienne, które przyglądało się wielokrotnie jego grze z wysokości trybun, a do tego prowadziło rozmowy z Jagiellonią. W grę wchodził transfer za około dwa miliony euro, natomiast w pierwszej kolejności klub chciał dopiąć kwestię awansu do Ligue 1.

Fatalna końcówka sezonu i porażka w barażach sprawiła, że AS Saint-Etienne pozostanie jeszcze na zapleczu francuskiej ekstraklasy. Dziennikarz uważa, że to zamyka drogę do transferu Abramowicza. Nie oznacza to oczywiście, że bramkarz na pewno zostanie w Jagiellonii, ale być może obierze latem inny kierunek.

21-latek ma za sobą kolejny ważny sezon. Zaliczył w sumie 42 występy, 14 razy zachowując czyste konto.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości