Arsenal nie tylko przegrał finał Ligi Mistrzów, ale także może stracić kluczowego piłkarza. William Saliba zaryzykował i może nie zagrać ma mundialu, o czym donosi Santi Aouna.

Liga Mistrzów i MŚ 2026 nie dla Francuza?

Paris Saint-Germain obroniło tytuł i po raz drugi sięgnęło po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Arsenal nie zdołał zatrzymać ekipy Luisa Enrique, a na dodatek jeden z zawodników przystąpił do finałowego spotkania z urazem. William Saliba rozegrał pełne 120 minut, co jak się okazuje, może wpłynąć na jego udział w Mistrzostwach Świata 2026.

Santi Aouna twierdzi, że reprezentant Francji już przed starciem w Budapeszcie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mimo tego obrońca postanowił zaryzykować i wystąpił na Puskas Arena. Teraz zmaga się z konsekwencjami swojej decyzji – jego kontuzja się pogłębiła.

Niewykluczone, że gwiazdor The Gunners będzie niedostępny przez kilka tygodni. To oznacza, że może opuścić fazę grupową MŚ (16.06 – Senegal, 22.06 – Irak, 26.06 – Norwegia). Jeżeli najgorsze prognozy się potwierdzą, to Didier Deschamps najprawdopodobniej wycofa Salibę z listy powołanych ma mundial.