Chelsea straci swoje wielkie gwiazdy? Marzą o Realu Madryt!

17:26, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS I The Athletic

Chelsea obawia się utraty gwiazd, które marzą o transferze do Realu Madryt. Mowa tu o Marcu Cucurelli oraz Enzo Fernandezie. Na ten moment nie ma zgody na ich odejścia - informują "AS" oraz "The Athletic".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Fernandez i Cucurella chcą do Realu. Co zrobi klub?

Chelsea po nieudanym sezonie może mieć problem z zatrzymaniem swoich gwiazd. Choć potwierdzono już, że zespół latem przejmuje Xabi Alonso, dla niektórych to za mało, aby z chęcią pozostać na Stamford Bridge. Przyszłość projektu stoi pod znakiem zapytania i nie brakuje miejsc, które prosperują znacznie lepiej.

Na zmianę otoczenia od pewnego czasu poluje Enzo Fernandez, który nie ukrywa, że jego wymarzonym klubem jest Real Madryt. Wprost przyznał to jeszcze w trakcie sezonu, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją ze strony Chelsea i krótkim zawieszeniem. Argentyńczyk swoimi działaniami chce przekonać włodarzy The Blues do sprzedaży, na co obecnie nie ma zgody. Królewscy też nie poczynili jeszcze konkretnych kroków, ale mają gwiazdora na oku i być może będą starać się o jego transfer.

Drugim zawodnikiem, który myśli o opuszczeniu obecnej drużyny jest Marc Cucurella. W jego przypadku najwięcej mówi się właśnie o powrocie do Hiszpanii, choć Real Madryt ma tu solidną konkurencję. Nad tematem tego transferu ma pracować Atletico Madryt, a Barcelona może włączyć się do walki, jeśli wcześniej sprzeda któregoś ze swoich obrońców. Królewscy w pierwszej kolejności chcą zabezpieczyć inne pozycje, a o ewentualnym sprowadzeniu Cucurelli zadecyduje sytuacja finansowa.

