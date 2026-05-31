Decydująca walka o Ekstraklasę! Znamy składy na mecz Wieczysta – Chrobry

19:46, 31. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

W niedzielny wieczór poznamy ostatniego beniaminka PKO Ekstraklasy. W finale baraży zobaczymy Wieczystę Kraków i Chrobrego Głogów. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

Miki Villar oraz Mateusz Bartolewski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar oraz Mateusz Bartolewski

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: oficjalne składy

W niedzielny wieczór odbędzie się decydujący mecz w walce o PKO Ekstraklasę. Tego dnia poznamy ostatniego beniaminka. A w finale baraży zobaczymy spotkanie Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Gospodarze w półfinale okazali się lepsi od Polonii Warszawa po szalonym spotkaniu zakończonym 3:2. Drużyna Łukasza Becelii natomiast po rzutach karnych wyeliminowała ŁKS Łódź.

Na około godzinę przed pierwszym poznaliśmy decyzje trenerów w kwestii podstawowych składów. Kazimierz Moskal niczym specjalnym nas nie zaskoczył. Wieczysta Kraków wybiegnie w najsilniejszym możliwym zestawieniu. Chrobry Głogów również do boju posłał najlepsze możliwe zestawienie, więc na stadionie Wisły Kraków możemy spodziewać się wielkiego meczu.

Wieczysta Kraków: Mikułko – Fila, Szymonowicz, Pazdan, Pestka – Gajos, Piazon, Maigaard – Miki Villar, Semedo – Feiertag

Chrobry Głogów: Arndt – Kozajda, Grić, Mazur, Lis – Bonecki, Mandrysz – Ibe-Torti, Bartlewicz, Laskowski – Strózik

Początek rywalizacji już o 20:45. Zwycięzca tego spotkania dostanie bilet do PKO Ekstraklasy, natomiast przegrany zostanie na kolejny sezon w Betclic 1. Lidze.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości