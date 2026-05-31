Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: oficjalne składy

W niedzielny wieczór odbędzie się decydujący mecz w walce o PKO Ekstraklasę. Tego dnia poznamy ostatniego beniaminka. A w finale baraży zobaczymy spotkanie Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Gospodarze w półfinale okazali się lepsi od Polonii Warszawa po szalonym spotkaniu zakończonym 3:2. Drużyna Łukasza Becelii natomiast po rzutach karnych wyeliminowała ŁKS Łódź.

Na około godzinę przed pierwszym poznaliśmy decyzje trenerów w kwestii podstawowych składów. Kazimierz Moskal niczym specjalnym nas nie zaskoczył. Wieczysta Kraków wybiegnie w najsilniejszym możliwym zestawieniu. Chrobry Głogów również do boju posłał najlepsze możliwe zestawienie, więc na stadionie Wisły Kraków możemy spodziewać się wielkiego meczu.

Wieczysta Kraków: Mikułko – Fila, Szymonowicz, Pazdan, Pestka – Gajos, Piazon, Maigaard – Miki Villar, Semedo – Feiertag

Chrobry Głogów: Arndt – Kozajda, Grić, Mazur, Lis – Bonecki, Mandrysz – Ibe-Torti, Bartlewicz, Laskowski – Strózik

Początek rywalizacji już o 20:45. Zwycięzca tego spotkania dostanie bilet do PKO Ekstraklasy, natomiast przegrany zostanie na kolejny sezon w Betclic 1. Lidze.