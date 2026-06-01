Piłkarz Wisły Kraków marzy o transferze do Premier League

Patryk Letkiewicz wywalczył z Wisłą Kraków awans do Ekstraklasy i zamierza tam grać w przyszłym sezonie. W wywiadzie dla TVP Sport ujawnił również wymarzony kierunek zagranicznego transferu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Najpierw gra w Ekstraklasie, potem wymarzony transfer?

Patryk Letkiewicz zaczął sezon na ławce rezerwowych, ale po kilku meczach Mariusz Jop zdecydował się na zmianę między słupkami, zastępując rozczarowującego Kamila Brodę. 20-latek wskoczył do gry i jesienią prezentował się bardzo dobrze, pomagając drużynie w kolejnych zwycięstwach. Finalnie zakończył sezon z dorobkiem 24 spotkań w pierwszej lidze oraz jednym w Pucharze Polski. Dziesięciokrotnie cieszył się z zachowania czystego konta, wpuszczając przy tym 19 goli.

Wiosną dyspozycja Letkiewicza nie była najlepsza, ale mimo tego utrzymał miejsce w składzie. Choć Wisła Kraków planuje latem transfer nowego bramkarza, najprawdopodobniej nie zrezygnuje z wychowanka, który dalej będzie miał szanse na regularną grę.

Letkiewicz również liczy na stabilny rozwój i pozytywną weryfikację w Ekstraklasie. Co dalej? Został oczywiście zapytany o kierunek potencjalnej zagranicznej przeprowadzki. Marzy mu się transfer do Premier League.

– Marzy mi się tylko jedna liga, jest to Premier League. Większość zawodników chciałaby tam trafić. Dla mnie to marzenie, bo byłoby łatwiej ze względu na wzrost. Średnia wzrostu tam jest niższa, to liga bardziej elastyczna pod kątem grania nogami, gry na przedpolu, wszystko jest wyśrodkowane. Bardzo chciałbym trafić do Premier League, podoba mi się tam styl grania i otoczka – przyznał Letkiewicz w wywiadzie dla TVP Sport.