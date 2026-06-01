Rywalizacja w Premier League dobiegła końca. Po mistrzostwo sięgnął Arsenal, który wyprzedził Manchester City i Manchester United. Tydzień po ostatniej kolejce poznaliśmy także najlepszy transfer sezonu.

Premier League: kibice zdecydowali

W sezonie 2025/26 nie brakowało wielkich transferów. Liverpool sprowadził takich zawodników, jak Alexander Isak, Florian Wirtz i Hugo Ekitike, którzy łącznie kosztowali aż 365 milionów euro. Arsenal pozyskał Viktora Gyökeresa – Kanonierzy zapłacili za Szweda 67 mln. Aż 15 zawodników zostało sprowadzonych za kwotę wyższą niż 50 mln.

Jednak żaden z nich ostatecznie nie zasłużył na miano najlepszego transferu zakończonych rozgrywek. To miano przypadło piłkarzowi, który w letnim okienku dołączył do klubu z Old Trafford. Kibice Premier League zdecydowali – to Senne Lammens został wybrany „Transfer of the Season”.

Making an instant impact for his new club ❤️@ManUtd’s goalkeeper Senne Lammens is @BarclaysFooty Transfer of the Season 🙌 pic.twitter.com/SG0Saqr6Gd — Premier League (@premierleague) June 1, 2026

Manchester United pozyskał reprezentanta Belgii za 21 milionów euro z Royal Antwerp FC. Lammens rozegrał 32 spotkania w lidze, w których ośmiokrotnie zachował czyste konto. Drogę do jego siatki znalazło 39 strzałów rywali.

Belg w głosowaniu kibiców rywalizował z takimi zawodnikami, jak Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Rayan Cherki (Manchester City), Viktor Gyökeres (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) i Granit Xhaka (Sunderland).