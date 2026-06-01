To najlepszy transfer sezonu Premier League. Kosztował tylko 21 milionów

16:10, 1. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Premier League

Rywalizacja w Premier League dobiegła końca. Po mistrzostwo sięgnął Arsenal, który wyprzedził Manchester City i Manchester United. Tydzień po ostatniej kolejce poznaliśmy także najlepszy transfer sezonu.

Manchester United - Brighton and Hove Albion
Obserwuj nas w
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Manchester United - Brighton and Hove Albion

Premier League: kibice zdecydowali

W sezonie 2025/26 nie brakowało wielkich transferów. Liverpool sprowadził takich zawodników, jak Alexander Isak, Florian Wirtz i Hugo Ekitike, którzy łącznie kosztowali aż 365 milionów euro. Arsenal pozyskał Viktora Gyökeresa – Kanonierzy zapłacili za Szweda 67 mln. Aż 15 zawodników zostało sprowadzonych za kwotę wyższą niż 50 mln.

Jednak żaden z nich ostatecznie nie zasłużył na miano najlepszego transferu zakończonych rozgrywek. To miano przypadło piłkarzowi, który w letnim okienku dołączył do klubu z Old Trafford. Kibice Premier League zdecydowali – to Senne Lammens został wybrany „Transfer of the Season”.

Manchester United pozyskał reprezentanta Belgii za 21 milionów euro z Royal Antwerp FC. Lammens rozegrał 32 spotkania w lidze, w których ośmiokrotnie zachował czyste konto. Drogę do jego siatki znalazło 39 strzałów rywali.

Belg w głosowaniu kibiców rywalizował z takimi zawodnikami, jak Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Rayan Cherki (Manchester City), Viktor Gyökeres (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) i Granit Xhaka (Sunderland).

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości