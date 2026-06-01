Historyczny awans Wieczystej. Moskal nie krył emocji i wysłał jasny sygnał

Kazimierz Moskal o kulisach sukcesu Wieczystej

Wieczysta Kraków świętuje awans do PKO BP Ekstraklasy po zwycięskim dwumeczu w barażach i udanym zakończeniu sezonu. Po spotkaniu z Chrobrym Głogów głos zabrał trener Kazimierz Moskal, który podsumował zarówno osiągnięcie zespołu, jak i sytuację organizacyjną klubu.

– To niesamowita rzecz, której ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do Ekstraklasy to rzadko spotykana sytuacja i mnie osobiście cieszy to, że miałem w tym swój udział – powiedział trener Żółto-czarnych na konferencji prasowej opublikowanej w klubowej telewizji.

Moskal odniósł się także do przebiegu całego sezonu i pozycji drużyny w lidze. – Myślę, że patrząc całościowo, to co się stało, jest sprawiedliwe, bo zajęliśmy trzecie miejsce i nie przegraliśmy ani jednego meczu z Wisłą Kraków ani ze Śląskiem Wrocław, więc byliśmy trzecią siłą Betclic 1. Ligi. Jeszcze raz duże uznanie dla zawodników, bo mieliśmy trudne momenty, ale dali radę i to mnie bardzo cieszy. Dziękuję – rzekł szkoleniowiec ekipy z Krakowa.

Trener Wieczystej podkreślił również, że najbliższy czas będzie przeznaczony na świętowanie sukcesu, a dopiero później zapadną kluczowe decyzje dotyczące przyszłości drużyny. – Myślę, że po tym sezonie ważne jest teraz to, żebyśmy w najbliższym czasie spędzili go w tym gronie i nacieszyli się tym, ile się da. Co będzie dalej, to poczekajmy kilka dni i pewnie wiele się wyjaśni. Myślę, że te najbliższe dni coś przyniosą. Mamy plan. Chcemy zacząć przygotowania do nowego sezonu 18 czerwca. Resztę będziemy ustalać na bieżąco – zaznaczył Moskal.

Co dalej? Trener mówił wprost

Trener odniósł się także do kwestii transferowych, jasno podkreślając, że klub nie chce jeszcze ujawniać swoich planów kadrowych. – Na razie w temacie transferów nie będziemy ani nic ujawniać, ani o tym rozmawiać. Cieszymy się z awansu, bo może byliśmy faworytem, ale to nie było takie oczywiste. Będzie czas, żeby o tym myśleć, ale na razie jesteśmy tu i teraz i upajamy się awansem – wyjaśnił Moskal.

Na koniec trener potwierdził swoją przyszłość w klubie i odniósł się do zapisów kontraktowych. – Była to umowa z opcją przedłużenia przy awansie. Zdawałem sobie sprawę, w jakim momencie przychodzę i czemu taki zapis istnieje. Zgodziłem się na to i cieszę się, że udało się zrealizować cel. Kontrakt zostaje przedłużony. Moje ambicje są takie, żeby prowadzić Wieczystą w Ekstraklasie – zakończył szkoleniowiec Krakowian.

Awans Wieczystej do Ekstraklasy to jedno z największych wydarzeń sezonu w polskiej piłce. Klub wchodzi na nowy poziom sportowy, a przed sztabem szkoleniowym i zawodnikami stoją kolejne wyzwania związane z rywalizacją w elicie.