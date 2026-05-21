Jasna deklaracja piłkarza Lecha Poznań. „Jest gotowy odejść”

Piłkarze Lecha Poznań

Bartosz Mrozek odejdzie po sezonie?!

Lech Poznań w tym sezonie bardzo dobrze poradził sobie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Na tyle dobrze, że Kolejorz zdołał obronić tytuł mistrza Polski. To spore osiągnięcie w naszych realiach, w ostatnich latach bowiem nie było to standardem. Dlatego też nie można mieć wątpliwości, że obecnie to właśnie klub ze stolicy Wielkopolski ma najlepszą kadrę w lidze.

To raczej nie ulegnie zmianie latem, gdyż w walce o Ligę Mistrzów władze planują konkretne wzmacniania. Jednak jakieś zmiany będą. Szczególnie mówi się tutaj o pozycji bramkarza. Nie jest tajemnicą, że Lech rozmawia z Mateuszem Lis ws. transferu, a to dlatego, że z zespołem pożegnać może się Bartosz Mrozek. Jak poinformował Roman Kołtoń na kanale „Meczyki.pl”, bramkarz chce odejść z Lecha co potwierdził mu w bezpośrednie rozmowie.

Bartosz Mrozek w tym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których 15 razy zachował czyste konto. Łącznie w barwach Kolejorza reprezentant Polski ma 120 występów. Wcześniej grał m.in. dla GKS-u Katowice i Stali Mielec, do których był wypożyczony. Na poziomie PKO Ekstraklasy 26-letni bramkarz wystąpił 133-krotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na trzy miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

