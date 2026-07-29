Nadchodzi nadzieja dla Lechii Gdańsk. Chodzi o rejestrację nowych graczy

"Lechia Gdańsk dokonała wszystkich płatności wymaganych przez PZPN i FIFA. Obecnie oczekujemy na zniesienie zakazu transferowego" - czytamy w komunikacie Lechii Gdańsk. To oznacza, że nowy gracze najpewniej zagrają w drugiej kolejce.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Cień nadziei dla kibiców Lechii

Lechia Gdańsk do nowego sezonu Betclic 1. ligi przystępuje kompletnie rozbita. Nikt nie ma wątpliwości, że to przede wszystkim zasługa Paolo Urfera, który przez swoje decyzje i sposób zarządzania klubem powoduje problemy finansowe. Z pewnością pomóc mogłyby sprzedaże kilku wartościowych graczy, ale pomimo tego, że kończy się lipiec, nadal niewiele z tego jest. Niemniej okazuje się, że dla kibiców nadają wkrótce nieco lepsze informacje.

Klub z Trójmiasta w oficjalnym komunikacie poinformował, że spłacił wszystkie wymagane przez PZPN i FIFA zaległości i oczekuje teraz na zniesienie zakazu transferowego, który od jakiegoś czasu ciąży na klubie. Jeśli tak się stanie, to z pewnością już w najbliższym piątkowym meczu z Wartą Poznań skład spadkowicza z PKO Ekstraklasy będzie nieco mocniejszy od tego, który przegrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Do tej pory Lechia tego lata sprowadziła trzech nowych zawodników. Jest to Jakub Adkonis, który cały poprzedni sezon spędził na boiskach 1. ligi i zapowiada się jako dobry gracz drugiej linii. Poza tym do klubu dołączył także Samuel Kopasek (wypożyczenie z FK Pardubice) oraz Danylo Malov, który poprzedni reprezentował barwy Olimpii Ljubljana.

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