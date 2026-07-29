Barcelona i Man Utd walczą o wielki talent z Brazylii

Barcelona uważnie śledzi rozwój Eduardo Conceicao, jednego z największych talentów Palmeiras. O 16-letniego skrzydłowego zabiegają również Manchester United, Manchester City oraz Paris Saint-Germain.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Palmeiras nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy

Barcelona od dłuższego czasu monitoruje sytuację Eduardo Conceicao. Jak informuje „Mundo Deportivo”, kataloński klub znajduje się w gronie europejskich potentatów zainteresowanych 16-letnim skrzydłowym Palmeiras. W wyścigu o podpis Brazylijczyka uczestniczą także Manchester United, Manchester City i Paris Saint-Germain, a wcześniej z zawodnikiem łączony był również Real Madryt.

Palmeiras nie zamierza jednak rozstawać się ze swoim wychowankiem. Klub chce, aby Conceicao najpierw zadomowił się w pierwszej drużynie i dopiero później rozważył transfer. Piłkarz jest związany kontraktem do 2029 roku, co stawia brazylijski klub w bardzo komfortowej pozycji podczas ewentualnych negocjacji.

Według doniesień przedstawiciele Barcelony, Manchesteru United i Manchesteru City prowadzili już rozmowy dotyczące zawodnika. Początkowo Palmeiras oczekiwało około 25 milionów euro plus 15 milionów euro w bonusach. Obecnie stanowisko klubu jest znacznie bardziej stanowcze. Władze uważają, że przyszły transfer powinien przekroczyć 50 milionów euro. Wcześniej odrzucono również oferty angielskich klubów opiewające na 20-25 milionów euro oraz dwie propozycje złożone przez organizację Red Bull.

Barcelona obserwowała Conceicao między innymi podczas młodzieżowego turnieju Copinha. Choć występy skrzydłowego zrobiły na działaczach duże wrażenie, klub koncentrował się przede wszystkim na pozyskaniu doświadczonego środkowego napastnika. Mimo to 16-latek nadal pozostaje jednym z najważniejszych talentów monitorowanych przez Dumę Katalonii.