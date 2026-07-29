Chelsea ma problem z transferem. Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Chelsea wciąż szuka nowego lewego obrońcy, ale rozmowy z Rayo Vallecano nie przynoszą przełomu. Pep Chavarria pozostaje jednym z głównych celów The Blues, jednak różnice finansowe utrudniają finalizację transferu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rayo Vallecano nie obniża oczekiwań

Chelsea kontynuuje negocjacje z Rayo Vallecano w sprawie Pepa Chavarrii. Jak informuje „The Athletic”, oba kluby nadal nie osiągnęły porozumienia dotyczącego kwoty odstępnego. Władze The Blues uważają, że oczekiwania hiszpańskiego klubu wzrosły po ujawnieniu zainteresowania zawodnikiem i dlatego równolegle analizują także innych kandydatów.

28-letni lewy obrońca jest otwarty na przenosiny na Stamford Bridge. Chelsea widzi w nim piłkarza, który dzięki swojej dynamice i wszechstronności dobrze odnajdzie się w systemie preferowanym przez Xabiego Alonso. Chavarria potrafi aktywnie włączać się do akcji ofensywnych, a jednocześnie skutecznie wywiązuje się z obowiązków w defensywie.

Według „Sky Sports” to właśnie intensywność gry, zaangażowanie i odpowiednia mentalność należą do największych atutów Hiszpana. W poprzednim sezonie należał do czołowych zawodników La Liga pod względem liczby dośrodkowań z gry, a także wyróżniał się skutecznością w odbiorach i blokowaniu dośrodkowań rywali.

Chelsea nie zamierza jednak przepłacać za transfer. W klubie panuje przekonanie, że nawet jeśli Chavarria pozostaje ważnym celem, to ostateczna kwota musi odpowiadać jego wartości. Jeśli Rayo Vallecano nie zmieni swojego stanowiska, londyńczycy mogą zrezygnować z negocjacji i skierować uwagę na innych zawodników.