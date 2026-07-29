Luis Diaz otrzymał ofertę odejścia z Bayernu Monachium. Szybko zdecydował

10:33, 29. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Florian Plettenberg, Sky Sports

Luis Diaz otrzymał propozycję dołączenia do Al-Hilal, ale ją odrzucił i chce pozostać w barwach Bayernu Monachium. Saudyjczycy byli skłonni zaoferować 70 milionów euro, o czym donosi Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

Luis Diaz
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz zostaje w Bayernie, odrzucił zainteresowanie Al-Hilal

Luis Diaz to bez dwóch zdań jedna z kluczowych postaci zespołu Bayernu Monachium w poprzednim sezonie. Wówczas Kolumbijczyk należał bezpośrednio do najlepszych graczy, dokładając wiele goli oraz asyst do ogólnej zdobyczy drużyny. Mistrz Niemiec musi jednak liczyć się z tym, że 29-latek wzbudza poważne zainteresowanie na rynku transferowym, przez co utrzymanie go w kadrze nie jest pewne.

Według informacji, które przekazał Florian Plettenberg ze „Sky Sports”, Luis Diaz otrzymał propozycję dołączenia do Al-Hilal. Saudyjski gigant chciałby pozyskać gwiazdora i szykował ofertę 70 milionów euro dla Bayernu Monachium, ale sam Diaz przekazał, że nie ma zamiaru zmieniać klubu i odrzucił tę propozycję. Jak poinformował dziennikarz, Kolumbijczyk chce zostać tylko w Bayernie.

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Luis Diaz w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 51 spotkań, w których zdobył 26 goli oraz zanotował 23 asysty. 29-letni skrzydłowy wcześniej przez lata reprezentował barwy Liverpoolu, dla którego zdobył w sumie 41 bramek w 148 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdę reprezentacji Kolumbii na 70 milionów euro. W narodowych barwach rozegrał on do tej pory niespełna 80 spotkań.

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