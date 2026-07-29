Roma planuje transfer gwiazdy z La Liga za 60 mln euro

09:55, 29. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

AS Roma rozgląda się za kolejnym wzmocnieniem skrzydeł przed nowym sezonem. Na liście życzeń znalazł się Abde Ezzalzouli, ale oczekiwania finansowe Realu Betis mogą okazać się zbyt wysokie.

Gian Piero Gasperini
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Betis stawia twarde warunki

AS Roma nadal pracuje nad wzmocnieniem ofensywy i analizuje kolejne nazwiska. Jak informowali wcześniej Filippo Biafora z „Il Tempo” oraz Matteo Moretto, do grona kandydatów trafił Abde Ezzalzouli. Marokańczyk jest rozważany jako jedna z alternatyw dla Antonio Nusy z RB Lipsk.

Problemem pozostaje jednak cena. Real Betis ma oczekiwać za swojego skrzydłowego aż 60 milionów euro. Taka kwota znacząco przekracza możliwości Romy i może sprawić, że transfer nie dojdzie do skutku. W klubie ze stolicy Włoch trwają więc analizy, czy warto kontynuować rozmowy.

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24-letni Ezzalzouli może występować zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. W poprzednim sezonie był jednym z liderów Betisu, notując 15 bramek i 13 asyst w 43 oficjalnych meczach. Jego forma zwróciła uwagę również innych klubów. Tego lata sytuację zawodnika monitorują między innymi Aston Villa i Newcastle United.

Marokańczyk miał także wystąpić na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Tuż przed rozpoczęciem turnieju doznał jednak kontuzji kolana w meczu towarzyskim z Norwegią i musiał wycofać się z kadry. Co ciekawe, jego nazwisko pojawiało się w kontekście Romy już podczas ubiegłorocznego letniego okna transferowego.