Tottenham przygotowuje ofertę za Kounde. Barcelona zaskoczona planami rywala

Jules Kounde znalazł się na celowniku Tottenhamu. Angielski klub rozważa złożenie oferty opiewającej na 65 milionów euro, jednak Barcelona nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych defensorów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde ważnym elementem planów Flicka

Tottenham uważnie monitoruje sytuację Julesa Kounde i według doniesień z Anglii, przytaczanych przez „Mundo Deportivo”, przygotowuje ofertę wartą 65 milionów euro. Francuz imponuje wszechstronnością, ponieważ z powodzeniem może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że londyński klub widzi w nim idealne wzmocnienie.

Zainteresowanie Tottenhamu wynika również z niepewnej przyszłości kilku obecnych obrońców. W klubie wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy Djeda Spence’a oraz Cristiana Romero. Zwłaszcza Argentyńczyk jest łączony z możliwym odejściem, a wśród zainteresowanych jego sprowadzeniem wymieniana jest także Barcelona.

Mimo rosnącego zainteresowania ze strony klubu z Premier League, w Barcelonie nie ma planów sprzedaży Kounde. Hansi Flick uważa reprezentanta Francji za jednego z najważniejszych piłkarzy swojej defensywy. Dzięki możliwości gry na kilku pozycjach 27-latek odgrywa istotną rolę w budowie zespołu na nowy sezon.

Na razie Tottenham nie złożył oficjalnej oferty, a rozmowy nie weszły w zaawansowaną fazę. Barcelona nadal liczy na pozostanie Kounde, który również deklaruje chęć kontynuowania kariery na Spotify Camp Nou. Wszystko wskazuje więc na to, że ewentualny transfer będzie bardzo trudny do przeprowadzenia, nawet jeśli Spurs zdecydują się wyłożyć 65 milionów euro.