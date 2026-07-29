Barcelona złożyła dwie oferty za Kroupiego. Jest decyzja Bournemouth

Barcelona złożyła dwie oferty transferowe za Juniora Kroupiego. Bournemouth zdecydowało się je jednak odrzucić. Propozycje miały być mniejsze niż 100 mln euro. Informacje w tej sprawie przekazał "L’Equipe".

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dwie oferty Barcelony za Kroupiego odrzucone

Barcelona tego lata szuka przede wszystkim nowego napastnika. Nikt nie ma wątpliwości, że Duma Katalonii potrzebuje wzmocnienia na tej właśnie pozycji. Głównym celem co prawda nadal pozostaje Julian Alvarez, ale coraz więcej wskazuje na to, że Argentyńczyk pozostanie w zespole Atletico Madryt na kolejną kampanię. Dlatego też władze mistrza Hiszpanii szukają alternatyw.

Jedną z takich mógłby być Junior Kroupi z AFC Bournemouth. Problem w tym, że także jego koszt sprowadzenia nie byłby mały. Według informacji, które przekazał serwis „L’Equipe”, Barcelona złożyła dwie oferty transferowe za Juniora Kroupiego. Obie miały być mniejsze niż 100 milionów euro i obie zostały odrzucone przez klub z Premier League. To oznacza, że także transfer Francuza będzie trudny do realizacji.

Junior Kroupi w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 13 goli. Wcześniej ten 20-letni środkowy napastnik rodem z Francji występował w FC Lorient, gdzie także sporo strzelał na boiskach Ligue 1. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Trójkolorowych na 70 milionów euro.

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