Lechia sprzedaje zawodnika! Zarobi ponad milion euro

08:02, 29. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  WP SportoweFakty

Kacper Sezonienko jest o krok od opuszczenia Lechii Gdańsk i przenosin do Hellasu Verona. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy ma zarobić przynajmniej milion euro, o czym poinformował Tomasz Galiński z "WP SportoweFakty".

Piłkarze Lechii Gdańsk
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SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Kacper Sezonienko opuszcza Lechię Gdańsk

Lechia Gdańsk tego lata mierzy się z wielkimi problemami właściwie w każdej materii. Nie dość, że na boisku po prostu nie ma kto występować, to do tego sytuacja finansowa jest zła. Jednocześnie FIFA nałożyła na klub zakaz transferowy i do momentu jego zniesienia nie można zarejestrować nowych zawodników. Dlatego też w pierwszym meczu tego sezonu Gdańszczanie zmuszeni byli wystawić w składzie 15-latka!

Niemniej na horyzoncie pojawiło się delikatne światełko w tunelu. Według informacji, które przekazał Tomasz Galiński z „WP Sportowe Fakty”, Lechię Gdańsk opuści Kacper Sezonienko, który przeniesie się do występującego w Serie B Hellasu Verona. Napastnik lub skrzydłowy ekipy z Trójmiasta ma kosztować około miliona euro plus bonusy. Polak na testy medyczne do Włoch udał się jeszcze w środę.

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Kacper Sezonienko w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach ekipy z Trójmiasta ma on niespełna 150 występów i 13 trafień oraz 18 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego skrzydłowego na 600 tysięcy euro.

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