Po tych słowach nie ma już wątpliwości. Neymar wybrał swoją drogę

Neymar definitywnie zamknął temat reprezentacji Brazylii. Były gwiazdor FC Barcelony i PSG nie pozostawił żadnych złudzeń, jasno deklarując, że nie zamierza już wracać do kadry.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Kibice długo na to czekali. Neymar rozwiał wszelkie wątpliwości

Neymar rozwiał wszelkie spekulacje dotyczące swojej przyszłości w narodowych barwach. Po zwycięskim meczu Santosu z Universidad Central w Copa Sudamericana doświadczony Brazylijczyk został zapytany o możliwość ponownego występu w reprezentacji. Jak informuje UOL Esporte, na które powołuje się RMC Sport, odpowiedź była jednoznaczna i zakończyła dyskusję.

– Myślę, że moja chwila chwały w reprezentacji Brazylii już minęła. Zapisałem tam kartę historii i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Wiele tam doświadczyłem. Oddałem temu całe serce i całe życie, zawsze walczyłem o żółtą koszulkę, ale chyba już jej nie chcę – powiedział Neymar.

Słowa 34-latka są odpowiedzią na apel Lucasa Moury, który przyznał, że wciąż wierzy w kolejny występ swojego przyjaciela w koszulce Canarinhos. Neymar nie pozostawił jednak żadnych wątpliwości, że po MŚ 2026 roku zamknął reprezentacyjny rozdział swojej kariery.

Były kapitan reprezentacji Brazylii kończy reprezentacyjną przygodę jako najlepszy strzelec w historii Canarinhos. Ogólnie w 130 występach zdobył 80 bramek i przez lata był jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Ostatni mundial nie potoczył się jednak po jego myśli. Problemy zdrowotne ograniczyły jego udział w turnieju, a Brazylia odpadła już w 1/8 finału po porażce z Norwegią. Wszystko wskazuje zatem na to, że gol z rzutu karnego zdobyty w tym spotkaniu był ostatnim trafieniem Neymara w narodowych barwach.