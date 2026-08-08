Lechia postawiła się Góralom. Wielkie emocje pod Klimczokiem [WIDEO]

22:08, 8. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Podbeskidzie w ostatnim meczu sobotniej serii gier 3. kolejki Betclic 1. ligi podzieliło się punktami z zespołem Lechii Gdańsk. Wynik tego meczu to 2:2.

Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podział punktów pod Klimczokiem

Na zakończenie sobotniej serii gier w Betclic 1. lidzie Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmowało przed własną publicznością zespół Lechii Gdańsk. Wszystko zapowiadało, że będzie to bardzo emocjonujące spotkanie i to właściwie potwierdziło się już od pierwszych minut meczu.

Lepiej w tę część rywalizacji zdecydowanie weszli piłkarze z Trójmiasta. Piłkarze zespołu gości mocno napierali na bramkę Górali i wielokrotnie jej zagrażali. Podbeskidzie właściwie miało wielki problem z wyjściem z własnej połowy i dłuższym utrzymaniem przy piłce. W ogóle trudno cokolwiek dobrego powiedzieć o grze gospodarzy do 40. minuty. Niemniej wówczas już oni przegrywali po golu, którego w 35. minucie meczu zdobył Igor Bambecki. Młody skrzydłowy Lechii świetnie odnalazł się w polu karnym po oskrzydlającej akcji. Na przerwę oba zespoły schodziły jednak z wynikiem 1:1, gdyż w 42. minucie gry świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Lucjan Klisiewicz.

Po zmianie stron obraz meczu uległ dość sporej zmianie. Gra mocno się wyrównała, a Górale wrócili w pewnym sensie do swojej dobrze znanej gry z Betclic 2. ligi, choć nadal Lechia była groźna. Niemniej wraz z upływem kolejnych minut, przewaga Podbeskidzia rosła. To widać było szczególnie już w ostatnim kwadransie i właśnie wtedy padł też gol na 2:1. Piłkę drugi raz tego dnia w siatce gości umieścił Lucjan Klisiewicz.

To jednak dopiero zwiastowało początek emocji. W 84. minucie gry świetnym strzałem zza pola karnego popisał się bowiem Tomasz Wójtowicz. W ostatnich minutach meczu sporo było więc walki, ale finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

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