Pogoń Szczecin – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2026)

Pogoń Szczecin - Motor Lublin: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 17:30.

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Pogoń – Motor, typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin już w sobotę przystąpi do starcia w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Portowcy zmierzą się przed własną publicznością z Motorem Lublin. Zarówno jedni, jak i drudzy liczyli na lepsze wejście w nowy sezon, choć ich gra wygląda zdecydowanie lepiej niż wskazują na to dotychczasowe wyniki. Obie drużyny będą chciały wreszcie przełożyć dobrą postawę na boisku na komplet punktów, dlatego sobotnie spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 2.45 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

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Pogoń – Motor, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin nie rozpoczęła sezonu zgodnie z oczekiwaniami. W pierwszej kolejce Portowcy przegrali przed własną publicznością z Legią Warszawa (0:1), mimo że przez długie fragmenty spotkania toczyli z rywalami wyrównaną walkę. W drugiej serii gier zespół ze Szczecina zrehabilitował się jednak swoim kibicom, pokonując Cracovię 2:0 i zapisując na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgrywkach.

Motor Lublin po dwóch kolejkach ma na swoim koncie jeden punkt. Beniaminek rozpoczął sezon od remisu z Widzewem Łódź (2:2), pokazując odważny futbol i skuteczność w ofensywie. W kolejnym spotkaniu podopieczni trenera przegrali z Jagiellonią Białystok (1:2), choć przez długie fragmenty meczu byli równorzędnym rywalem dla Dumy Podlasia.

Pogoń – Motor, historia

W poprzednim sezonie Pogoń Szczecin i Motor Lublin stworzyły dwa bardzo emocjonujące widowiska. Jesienią górą byli Portowcy, którzy rozbili rywali aż 4:1. W rundzie wiosennej beniaminek zrewanżował się jednak szczecinianom, wygrywając przed własną publicznością 2:1. Bilans ostatnich bezpośrednich spotkań jest więc remisowy, co tylko podgrzewa atmosferę przed kolejną rywalizacją obu zespołów.

Pogoń – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Portowców, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.05. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.80.

Pogoń – Motor, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

remisem

wygraną Motoru wygraną Pogoni

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Pogoń – Motor, przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai, Leo Borges – Dziczek, Acosta – Juwara, Ława, Mukairu – Cuić

Motor Lublin: Popa – Santos, Bereszyński, Bartos, Luberecki – Bourhane – Ndiaye, Simon, Łęgowski, Ronaldo – Czubak

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Pogoń – Motor, transmisja meczu

Spotkanie Pogoń Szczecin – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację obejrzysz również na platformie streamingowej Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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