Inter Mediolan tego lata pozyskał Ivana Porvedela. Włoski bramkarz gościł na ostatniej konferencji prasowej, podczas której powiedział, że marzył od dziecka o grze dla Nerazzurrich.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ivan Provedel

Ivan Provedel: Od małego marzyłem, żeby być w Interze Mediolan

Inter Mediolan tego lata zdecydował się na pozyskanie Ivana Provedela. Włoski bramkarz dołączył do zespołu Nerazzurrich z Lazio, a transfer ten ma być ważnym ruchem w kontekście obsady pozycji golkipera. 32-latek ma za sobą wiele sezonów na wysokim poziomie i będzie chciał udowodnić swoją wartość również w Mediolanie.

Podczas ostatniej konferencji prasowej, Ivan Provedel opowiedział o swoich odczuciach związanych z transferem do Interu. Włoch nie ukrywał, że możliwość gry dla tak wielkiego klubu jest dla niego spełnieniem marzeń, które towarzyszyły mu jeszcze od najmłodszych lat.

– Od małego marzyłem, żeby tu być. Miałem szczęście, że otrzymałem to wezwanie i oczywiście, poza samym szczęściem, odżyły we mnie marzenia z dzieciństwa. Często, gdy dorastamy, przestajemy tak bardzo marzyć, ale bycie tutaj jest naprawdę czymś fantastycznym i pomaga mi każdego dnia starać się być coraz lepszym – powiedział Ivan Provedel.

Ivan Provedel ma jednocześnie zastąpić w Interze Yanna Sommera, który zakończył swoją przygodę z Nerazzurrimi. W ostatnich latach Włoch udowodnił, że jest gotowy do gry na bardzo wysokim poziomie. Teraz otrzyma natomiast szansę, aby potwierdzić to w barwach jednego z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.