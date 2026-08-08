Nowy nabytek Interu spełnił wielkie marzenie! Zawsze chciał tu grać

20:49, 8. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Intermediolan.com

Inter Mediolan tego lata pozyskał Ivana Porvedela. Włoski bramkarz gościł na ostatniej konferencji prasowej, podczas której powiedział, że marzył od dziecka o grze dla Nerazzurrich.

Ivan Provedel
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ivan Provedel

Ivan Provedel: Od małego marzyłem, żeby być w Interze Mediolan

Inter Mediolan tego lata zdecydował się na pozyskanie Ivana Provedela. Włoski bramkarz dołączył do zespołu Nerazzurrich z Lazio, a transfer ten ma być ważnym ruchem w kontekście obsady pozycji golkipera. 32-latek ma za sobą wiele sezonów na wysokim poziomie i będzie chciał udowodnić swoją wartość również w Mediolanie.

Podczas ostatniej konferencji prasowej, Ivan Provedel opowiedział o swoich odczuciach związanych z transferem do Interu. Włoch nie ukrywał, że możliwość gry dla tak wielkiego klubu jest dla niego spełnieniem marzeń, które towarzyszyły mu jeszcze od najmłodszych lat.

Od małego marzyłem, żeby tu być. Miałem szczęście, że otrzymałem to wezwanie i oczywiście, poza samym szczęściem, odżyły we mnie marzenia z dzieciństwa. Często, gdy dorastamy, przestajemy tak bardzo marzyć, ale bycie tutaj jest naprawdę czymś fantastycznym i pomaga mi każdego dnia starać się być coraz lepszym – powiedział Ivan Provedel.

Ivan Provedel ma jednocześnie zastąpić w Interze Yanna Sommera, który zakończył swoją przygodę z Nerazzurrimi. W ostatnich latach Włoch udowodnił, że jest gotowy do gry na bardzo wysokim poziomie. Teraz otrzyma natomiast szansę, aby potwierdzić to w barwach jednego z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.

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