Niepokojący sygnał dla Michaela Carricka. Kontuzja pomocnika

21:26, 8. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Mirror

Manchester United zremisował z Paris Saint-Germain (1:1) w sobotnim meczu towarzyskim rozegranym w Goteborgu. Po końcowym gwizdku zdecydowanie więcej mówi się o kontuzji Masona Mounta, który opuścił boisko po 20 minutach.

Michael Carrick
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mason Mount z kontuzją przed startem Premier League

Manchester United wchodzi w decydującą fazę przygotowań do nowego sezonu Premier League. Czerwone Diabły w sobotę zmierzyły się w Goteborgu z Paris Saint-Germain. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1), ale wynik zszedł na dalszy plan ze względu na kontuzję Masona Mounta.

Anglik rozpoczął mecz w podstawowym składzie, jednak na murawie spędził niespełna 20 minut. 27-letni pomocnik doznał urazu stopy i po konsultacji ze sztabem szkoleniowym przy linii bocznej zdecydował się opuścić boisko. Jego miejsce zajął Tyler Fletcher. Jeżeli uraz okaże się poważniejszy, pomocnik może ponownie wypaść z gry na początku sezonu.

Kontuzja Mounta jest szczególnie niepokojąca ze względu na jego dotychczasowe problemy zdrowotne. Były zawodnik Chelsea od momentu przeprowadzki na Old Trafford regularnie zmaga się z urazami. W ciągu trzech sezonów w Manchesterze United Mount rozegrał łącznie 54 spotkania Premier League. W wielu z nich pojawiał się jednak na murawie z ławki rezerwowych. Michael Carrick miał wobec Mounta konkretne plany

Drużyna Carricka ma przed sobą dwa mecze towarzyskie. 12 sierpnia Czerwone Diabły zmierzą się w Dublinie z Leeds United. Trzy dni później rywalem United będzie AC Milan. Spotkanie zostanie rozegrane we Wrocławiu. Manchester United zainauguruje kampanię Premier League 22 sierpnia i zagra na wyjeździe z beniaminkiem Hull City.

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