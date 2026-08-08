FC Barcelona nie zrezygnowała z Juliana Alvareza. Argentyńczyk ma nowy plan. aby wymusić przejście do Dumy Katalonii. Napastnik zwróci się prywatnie do Atletico Madryt z prośbą o transfer - przekazuje "AS".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Alvarez zwróci się do Atletico Madryt z prośbą o transfer do FC Barcelony

FC Barcelona nie zamierza rezygnować z walki o Juliana Alvareza. Duma Katalonii wciąż chce sprowadzić argentyńskiego napastnika z Atletico Madryt i według informacji „AS”, przygotowuje nową ofertę opiewającą na około 120 milionów euro. Katalończycy mają nadzieję, że tym razem propozycja będzie wystarczająca, aby rozpocząć konkretne rozmowy z klubem ze stolicy Hiszpanii.

Sam Julian Alvarez również nie zamierza pozostawać bierny w tej sprawie. Argentyńczyk zmienił jednak strategię i nie planuje publicznie wypowiadać się na temat swojej przyszłości. Zamiast tego chce prywatnie zwrócić się do Atletico Madryt z prośbą o zgodę na transfer do FC Barcelony.

Takie rozwiązanie ma pozwolić zawodnikowi uniknąć niepotrzebnego konfliktu z obecnym pracodawcą. Julian Alvarez chce jednocześnie jasno przekazać władzom Atletico Madryt, że zależy mu na przeprowadzce do Dumy Katalonii. FC Barcelona liczy natomiast, że stanowisko samego piłkarza oraz przygotowywana oferta w wysokości około 120 milionów euro mogą wpłynąć na decyzję Los Colchoneros.

Cała operacja wciąż zapowiada się jednak na niezwykle trudną. Atletico Madryt nie musi przecież sprzedawać swojej największej gwiazdy, dlatego kluczowe będzie stanowisko klubu wobec nowej propozycji Barcelony. Katalończycy pozostają zdeterminowani, a Julian Alvarez ma zrobić wszystko, co możliwe za kulisami, aby transfer do stolicy Katalonii stał się tego lata rzeczywistością.