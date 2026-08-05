Dawid Kurminowski opuścił Lechię Gdańsk wraz z początkiem lipca. Od tego czasu napastnik pozostawał na piłkarskim bezrobociu. 27-latek ostatecznie wylądował w Grecji. A jego nowym klubem została Kalamata FC.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Oficjalnie: Dawid Kurminowski wzmocnił Kalamatę FC

Dawid Kurminowski zakończył swoją przygodę z Lechią Gdańsk wraz z końcem lipca, kiedy wygasł jego kontrakt z pierwszoligowcem. Od tego momentu pozostawał bez klubu i rozglądał się za nowym pracodawcą. W środowe popołudnie wszystko stało się jasne. Polski napastnik podpisał kontrakt z grecką Kalamatą FC i będzie kontynuował karierę na tamtejszych boiskach.

Nowy klub Dawida Kurminowskiego wrócił do greckiej ekstraklasy i w sezonie 2026/27 będzie występował w roli beniaminka. Władze Kalamaty liczą przede wszystkim na spokojne utrzymanie, dlatego zdecydowały się sięgnąć po polskiego napastnika, który ma pomóc drużynie w realizacji tego celu.

Jak się okazuje, Grecja nie była jedynym kierunkiem, który rozważał Dawid Kurminowski. Polski snajper otrzymał również oferty z Włoch, ale ostatecznie zdecydował się kontynuować karierę właśnie w Kalamacie. 27-latek uznał, że będzie to najlepsze miejsce, aby regularnie występować i odbudować swoją pozycję po odejściu z Lechii Gdańsk.

Dawid Kurminowski w zeszłym sezonie rozegrał 23 spotkania na boiskach PKO Ekstraklasy. Napastnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także może się pochwalić jedną asystą.