Gleison Bremer: Nigdy nie prosiłem o transfer z Juventusu
Gleison Bremer wrócił już do optymalnej formy po ciężkiej kontuzji. Reprezentant Brazylii wciąż odgrywa kluczową rolę w Juventusie, ale tego lata mówiło się o jego możliwym odejściu. Jak co roku, defensor Starej Damy był łączony z przeprowadzką do Premier League. Wszystko jednak na to wskazuje, że fani Bianconerich będą wciąż cieszyli się na widok 29-latka.
Ostatnio Gleison Bremer udzielił krótkiego wywiadu dziennikowi „La Gazzetta dello Sport”. Brazylijczyk wypowiedział się o plotkach transferowych z nim związanych. Defensor Juventusu podkreślił, że nie ma zamiaru zmieniać barw klubowych, ponieważ w Turynie ma do wykonania jeszcze misję.
– Chciałbym, żeby Juventus wrócił na swoje miejsce. Nie chcę kończyć swojego rozdziału w Turynie wyłącznie z Pucharem Włoch. Nigdy nie prosiłem o transfer. Zarówno ja, jak i klub mieliśmy trudny moment, więc takie wyjście nie przeszłoby mi przez myśl. To byłoby jak ucieczka. Jeśli kiedyś odejdę, to zrobię to otwarcie i z podniesioną głową – powiedział Gleison Bremer.
Juventus przygotowuje się do nowego sezonu. Ambicje klubu są ogromne, więc władze liczą, że Luciano Spalletti da drużynie upragnione mistrzostwo Włoch.