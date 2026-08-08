Gwiazda Juventusu zdecydowała! Nie ma mowy o transferze

20:35, 8. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport / JuvePoland

Gleison Bremer tego lata był łączony z odejściem z Juventusu. Brazylijczyk na łamach "La Gazzetty dello Sport" zdradził, że nie myśli o zmianie klubu, ponieważ ma w Turynie jeszcze do wykonania misję.

Piłkarze Juventusu
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Gleison Bremer: Nigdy nie prosiłem o transfer z Juventusu

Gleison Bremer wrócił już do optymalnej formy po ciężkiej kontuzji. Reprezentant Brazylii wciąż odgrywa kluczową rolę w Juventusie, ale tego lata mówiło się o jego możliwym odejściu. Jak co roku, defensor Starej Damy był łączony z przeprowadzką do Premier League. Wszystko jednak na to wskazuje, że fani Bianconerich będą wciąż cieszyli się na widok 29-latka.

Ostatnio Gleison Bremer udzielił krótkiego wywiadu dziennikowi „La Gazzetta dello Sport”. Brazylijczyk wypowiedział się o plotkach transferowych z nim związanych. Defensor Juventusu podkreślił, że nie ma zamiaru zmieniać barw klubowych, ponieważ w Turynie ma do wykonania jeszcze misję.

Chciałbym, żeby Juventus wrócił na swoje miejsce. Nie chcę kończyć swojego rozdziału w Turynie wyłącznie z Pucharem Włoch. Nigdy nie prosiłem o transfer. Zarówno ja, jak i klub mieliśmy trudny moment, więc takie wyjście nie przeszłoby mi przez myśl. To byłoby jak ucieczka. Jeśli kiedyś odejdę, to zrobię to otwarcie i z podniesioną głową – powiedział Gleison Bremer.

Juventus przygotowuje się do nowego sezonu. Ambicje klubu są ogromne, więc władze liczą, że Luciano Spalletti da drużynie upragnione mistrzostwo Włoch.

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