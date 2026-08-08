AC Milan finalnie nie pozyska Ousmane Diomande. Gwiazda Sportingu Lizbona jest o krok od przeprowadzki do Premier League. Defensor ma zostać nowym zawodnikiem Nottingham Forest - informuje David Ornstein.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Ousmane Diomande jedną nogą w Nottingham Forest

Ousmane Diomande był już o krok od transferu do AC Milanu, ale ostatecznie nie trafi na San Siro. Rossoneri przez długi czas interesowali się gwiazdą Sportingu Lizbona, jednak finalnie to Nottingham Forest wygrał walkę o podpis 22-letniego defensora. Jak informuje David Ornstein, Iworyjczyk jest bliski przeprowadzki do Premier League.

Nottingham Forest ma zapłacić za Ousmane Diomande około 40 milionów euro. Wszystkie strony są już bardzo blisko osiągnięcia porozumienia, a zawodnik ma wkrótce udać się do Anglii, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, następnie złoży podpis pod kontraktem z nowym pracodawcą.

Ousmane Diomande ma związać się z Nottingham Forest pięcioletnią umową. Dla klubu z Premier League będzie to bardzo konkretne wzmocnienie środka defensywy, a sam zawodnik otrzyma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na jednym z najbardziej wymagających poziomów w Europie. Transfer za 40 milionów euro pokazuje również, jak wysoko Anglicy oceniają potencjał Iworyjczyka.

AC Milan musi natomiast pogodzić się z fiaskiem swoich starań. Rossoneri długo pracowali nad pozyskaniem Ousmane Diomande, ale ostatecznie nie zdołali przebić oferty Nottingham Forest. Gwiazda Sportingu jest już o krok od zmiany klubu, a jego kariera będzie teraz kontynuowana na angielskich boiskach.