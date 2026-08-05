Zawodnik Pogoni Szczecin rozchwytywany. Transfer wciąż możliwy

Axel Holewiński czeka na to, co przyniosą kolejne tygodnie. Bramkarz Pogoni Szczecin wzbudza duże zainteresowanie na rynku. Pyta o niego nawet sześć klubów - ujawnia Daniel Trzepacz na łamach portalu pogonsportnet.pl.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Axel Holewiński

Holewiński na radarach sześciu klubów

Axel Holewiński ma za sobą bardzo trudne miesiące. Na początku roku Pogoń Szczecin ściągnęła go z wypożyczenia do Polonii Bytom i naciskała na przedłużenie wygasającej w 2027 roku umowy. Bramkarz nie był chętny przystać na żądania klubu, więc rundę wiosenną spędził w rezerwach. Rozegrał tam zaledwie trzy spotkania.

W międzyczasie Holewiński poszedł ze skargą do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Wnioskował o przedwczesne rozwiązanie kontraktu, ale organ zdecydował na korzyść klubu. Formalnie wciąż jest więc piłkarzem Pogoni.

Holewiński jest oczywiście łączony z transferem do innej ekipy. Sam zainteresowany chce zmienić otoczenie i wrócić do gry. Swego czasu przymierzano go do Wisły Kraków, a ostatnio ofertę miała złożyć też Lechia Gdańsk. Pogoń monitoruje sytuację i zastanawia się nad ostateczną decyzją. Daniel Trzepacz na łamach portalu pogonsportnet.pl, że zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Polski jest ogromne. Obecnie pyta o niego nawet sześć klubów.

Cały czas nie jest jasna przyszłość Axela Holewińskiego. Pytam w klubie i słyszę, że zapytań o niego z innych klubów jest pięć czy sześć. Trwają analizy, a jakieś wiążące decyzje mogą zapadać po najbliższym weekendzie.https://t.co/Hj1E3WowBH pic.twitter.com/ziYWI9mvjV — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) August 5, 2026

Holewiński błyszczał podczas wypożyczenia do Polonii Bytom. Na zapleczu Ekstraklasy był jednym z najlepszych bramkarzy, ale jego rozwój wyhamowała kontrowersyjna decyzja Pogoni. Istnieje ryzyko, że Szczecin opuści dopiero w przyszłym roku, kiedy wygaśnie jego kontrakt.