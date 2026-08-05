Zawodnik Pogoni Szczecin rozchwytywany. Transfer wciąż możliwy

Holewiński na radarach sześciu klubów
Axel Holewiński ma za sobą bardzo trudne miesiące. Na początku roku Pogoń Szczecin ściągnęła go z wypożyczenia do Polonii Bytom i naciskała na przedłużenie wygasającej w 2027 roku umowy. Bramkarz nie był chętny przystać na żądania klubu, więc rundę wiosenną spędził w rezerwach. Rozegrał tam zaledwie trzy spotkania.
W międzyczasie Holewiński poszedł ze skargą do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Wnioskował o przedwczesne rozwiązanie kontraktu, ale organ zdecydował na korzyść klubu. Formalnie wciąż jest więc piłkarzem Pogoni.
Holewiński jest oczywiście łączony z transferem do innej ekipy. Sam zainteresowany chce zmienić otoczenie i wrócić do gry. Swego czasu przymierzano go do Wisły Kraków, a ostatnio ofertę miała złożyć też Lechia Gdańsk. Pogoń monitoruje sytuację i zastanawia się nad ostateczną decyzją. Daniel Trzepacz na łamach portalu pogonsportnet.pl, że zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Polski jest ogromne. Obecnie pyta o niego nawet sześć klubów.
Holewiński błyszczał podczas wypożyczenia do Polonii Bytom. Na zapleczu Ekstraklasy był jednym z najlepszych bramkarzy, ale jego rozwój wyhamowała kontrowersyjna decyzja Pogoni. Istnieje ryzyko, że Szczecin opuści dopiero w przyszłym roku, kiedy wygaśnie jego kontrakt.