Stal Mielec rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, pierwszoligowiec testuje byłego gracza Górnika Zabrze. Na ich radarze znajduje się Alex Sobczyk - donosi serwis "Nowiny24".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Alex Sobczyk na testach w Stali Mielec

Stal Mielec wciąż pracuje nad wzmocnieniem kadry przed dalszą częścią sezonu Betclic 1. Ligi. Jednym z głównych celów transferowych jest sprowadzenie nowego napastnika. Jak informuje serwis „Nowiny24”, na testach w mieleckim zespole przebywa Alex Sobczyk, który w przeszłości reprezentował barwy Górnika Zabrze.

Na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca przyszłości Austriaka. Sztab szkoleniowy chce dokładnie przyjrzeć się 30-letniemu zawodnikowi, zanim podejmie ostateczną decyzję w sprawie podpisania kontraktu. Jeśli Sobczyk przekona do siebie trenerów, niewykluczone, że wkrótce zostanie nowym piłkarzem Stali Mielec.

Ostatnim klubem Alexa Sobczyka był austriacki Floridsdorfer AC. Napastnik wraz z początkiem lipca zakończył współpracę z tym zespołem i od tego czasu pozostaje wolnym zawodnikiem. Dzięki temu Stal Mielec mogłaby pozyskać go bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Czas pokaże, czy 29-latek zawita na boiska Betclic 1. Ligi.

Alex Sobczyk w barwach Górnika Zabrze rozegrał łącznie 30 spotkań. Austriacki napastnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.