Como aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Włoski klub zamierza dokonać jeszcze jednego wzmocnienia, ponieważ przygotowuje oficjalną ofertę za Amine Gouiriego z Olympique Marsylii - donosi "L'Equipe".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Amine Gouiri może wylądować w Como

Como aktywnie działa na rynku transferowym i nie zamierza jeszcze kończyć budowy kadry. Włoski klub chce przeprowadzić kolejne wzmocnienie, a jego uwagę przyciągnął Amine Gouiri z Olympique Marsylii. Według informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe”, przedstawiciele Como przygotowują oficjalną ofertę za algierskiego napastnika.

Amine Gouiri od dłuższego czasu jest ważną postacią Marsylii, dlatego ewentualne rozmowy transferowe nie muszą być wcale takie łatwe. Como jest jednak zdeterminowane, aby wzmocnić ofensywę i widzi w nim zawodnika, który mógłby od razu podnieść jakość zespołu.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaką dokładnie kwotę Como zamierza zaproponować za reprezentanta Algierii. Pierwszym krokiem będzie jednak złożenie oficjalnej oferty, która pozwoli sprawdzić stanowisko Olympique Marsylii. Dopiero później obie strony będą mogły rozpocząć konkretniejsze negocjacje.

Dla Como byłby to kolejny mocny ruch na rynku transferowym. Włoski klub w ostatnim czasie konsekwentnie buduje coraz silniejszą kadrę i nie ukrywa swoich ambitnych planów. Sprowadzenie Amine Gouiriego byłoby kolejnym dowodem na to, że zespół chce rywalizować na coraz wyższym poziomie.