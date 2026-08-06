ŁKS potwierdził ciekawy transfer. To były gracz Legii Warszawa

10:31, 6. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  ŁKS Łódź

ŁKS Łódź oficjalnie poinformował, że nowym piłkarzem zespołu został Igor Strzałek. Ofensywny pomocnik to były gracz Legii Warszawa i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Grzegorz Szoka
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Nowy gracz dołącza do ŁKS-u

ŁKS Łódź dość udanie rozpoczął nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze Grzegorza Szoki w inauguracyjnym meczu podzielili się punktami z Pogonią Siedlce, a tydzień temu wygrali przed własną publicznością z Polonią Bytom. Wszyscy liczą więc, że uda się podtrzymać poziom punktowania w kolejnych rywalizacjach i wywalczyć na koniec sezonu upragniony awans do PKO Ekstraklasy.

Pomóc w tym mają kolejny transfer, który już po rozpoczęciu ligi został właśnie ogłoszony przez ŁKS. Nowym graczem Rycerzy Wiosny został bowiem Igor Strzałek, a więc ofensywny pomocnik związany ostatnio z ekipą Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W przeszłości 22-latek grał także dla Legii Warszawa. Podpisał on z Łodzianami umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

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– Igor Strzałek to środkowy pomocnik, który zwiększy rywalizację na dwóch pozycjach. Wnosi mobilność, odwagę w grze i jakość pod presją. Liczymy, że będzie ważnym ogniwem naszej kadry w bieżącym sezonie – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy ŁKS-u, w rozmowie z mediami klubowymi.

Igor Strzałek w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę na poziomie PKO Ekstraklasy. Na jego koncie jest kilkanaście spotkań w pierwszym zespole Wojskowych.

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