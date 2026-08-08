Legia Warszawa finalizuje transfer napastnika. Wkrótce testy medyczne

Legia Warszawa dopina wypożyczenie Jana Kuchty ze Sparty Praga. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl przekazał, że napastnik w przyszłym tygodniu pojawi się na testach medycznych.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Jan Kuchta blisko Legii! Testy medyczne w kolejnym tygodniu

Legia Warszawa świetnie rozpoczęła sezon 2026/2027. Wojskowi mają na koncie dwa zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Najpierw stołeczny zespół pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin (1:0), a następnie przed własną publicznością wygrał z Zagłębiem Lubin (3:1). Tym samym po drugiej serii gier piłkarze Marka Papszuna zasiedli na fotelu lidera.

W obu spotkaniach od pierwszej minuty na środku ataku wystąpił Mileta Rajović. Duńczyk miał swoje okazje, ale nie trafił do siatki. Za zdobywanie bramek w dotychczasowych meczach odpowiadali inni zawodnicy. Na liście strzelców Legii znaleźli się między innymi Łukasz Zjawiński oraz Rafał Adamski, którzy mają po jednym ligowym trafieniu.

Przy Łazienkowskiej wkrótce powinien pojawić się Jan Kuchta ze Sparty Praga. Czeski napastnik ma zostać wypożyczony do końca sezonu, a w umowie znajdzie się opcja wykupu. Według ustaleń Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl, Legia porozumiała się już ze Spartą w sprawie warunków transferu.

Kuchta powinien pojawić się w Warszawie w przyszłym tygodniu i przejdzie testy medyczne. Snajper ma za sobą bardzo udany poprzedni sezon. W rozegranych 30 spotkaniach zdobył 12 bramek oraz zanotował sześć asyst. Jego liczby pokazują, że może być dla Legii wartościowym wzmocnieniem ofensywy.