Bobcek w Lechii już nie zagra? Wrócił do treningów, ale czeka na transfer

Tomas Bobcek wrócił do treningów z drużyną - informuje "WP Sportowe Fakty". Gwiazdor Lechii Gdańsk wciąż czeka na transfer. Trudno wyobrazić sobie, aby zagrał w pierwszej lidze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek znów w treningu. Dla Lechii i tak nie zagra?

Tomas Bobcek w poprzednim sezonie świętował tytuł króla strzelców Ekstraklasy, choć jego postawa nie uchroniła Lechii Gdańsk przed spadkiem do pierwszej ligi. Od wielu tygodni zawodnik jest łączony z zagranicznym transferem, do którego w dalszym ciągu nie doszło. Dlaczego? Powodów jest kilka, ale najważniejszy to wycena gwiazdora, która jest zbyt wysoka dla zainteresowanych klubów.

Ostatnio Bobcek był przymierzany do Werderu Brema, ale ten transfer stoi pod znakiem zapytania. Niemcy nie są gotowi zapłacić za niego oczekiwanej przez Lechię kwoty w postaci dziesięciu milionów euro. Paolo Urfer w tym temacie gra bardzo twardo i liczy, że finalnie wyjdzie na jego.

Słowak czeka na to, co się wydarzy. Oczywiście jego celem jest transfer i będzie do tego dążył. Lechia również zdaje sobie sprawę, że musi go sprzedać, aby uporządkować nieco ciężką sytuację finansową. „WP Sportowe Fakty” informuje, że Bobcek wrócił już do pełnego treningu z drużyną – ostatnio trenował indywidualnie, co było powiązane z kwestiami zdrowotnymi.

Powrót Bobcka do treningów nie oznacza jednak, że Władysław Łupaszko będzie miał go do dyspozycji. Napastnik w Lechii najprawdopodobniej już nie zagra. W ten sposób zniweluje ryzyko kontuzji, która wykluczyłaby jego transfer.