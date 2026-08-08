FC Barcelona otrzymała niespodziewaną propozycję transferu. Lucas Bergvall zaoferował się Dumie Katalonii. Mistrzowie Hiszpanii nie są jednak zainteresowani pomocnikiem Tottenhamu Hotspur - informuje Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lucas Bergvall zaoferował się FC Barcelonie. Do transferu nie dojdzie

FC Barcelona wciąż buduje skład na przyszły sezon. Ekrem Konur zdradził, że Blaugrana nie zamierza skorzystać z okazji, jaką było zaoferowanie jej Lucasa Bergvalla. Katalończycy otrzymali sygnał dotyczący możliwości sprowadzenia pomocnika Tottenhamu Hotspur, jednak Deco nie widzi obecnie potrzeby przeprowadzania takiej operacji. Tym samym Szwed nie znalazł się w planach mistrzów Hiszpanii.

Lucas Bergvall z kolei ma powody do niezadowolenia ze swojej sytuacji w Londynie. Młody pomocnik stracił wcześniejszą pozycję w zespole Tottenhamu Hotspur i dlatego jego otoczenie rozpoczęło poszukiwania potencjalnego nowego pracodawcy. Jednym z możliwych kierunków mogła być właśnie Barcelona, ale ten trop został szybko wykluczony.

Tottenham Hotspur nadal bardzo wysoko ceni swojego zawodnika. Według informacji Ekrema Konura, Anglicy oczekują za Lucasa Bergvalla około 60 milionów euro. Taka wycenia może jednak mocno utrudnić znalezienie nowego klubu.

FC Barcelona nie zamierza więc włączać się do walki o 20-latka. Deco ma inne priorytety transferowe i nie widzi miejsca dla Lucasa Bergvalla w kadrze Blaugrany. Pomocnik będzie musiał zatem poszukać innego rozwiązania, jeśli chce tego lata opuścić Tottenham Hotspur.