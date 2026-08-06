Polonia Bytom w najbliższych miesiącach będzie musiała radzić sobie bez Jakuba Araka. Zachowawcze leczenie nie przyniosło efektów i napastnik poddał się operacji. Absencja zawodnika potrwa około trzech miesięcy.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Jakub Arak przeszedł operację

Polonia Bytom będzie musiała przez dłuższy czas radzić sobie bez jednego ze swoich napastników. Klub poinformował, że Jakub Arak przeszedł zabieg operacyjny po tym, jak leczenie zachowawcze nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Decyzję o operacji podjęto po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz lekarzem prowadzącym.

Powodem zabiegu były utrzymujące się dolegliwości bólowe związane ze ścięgnem Achillesa. Operacja przebiegła pomyślnie i miała na celu wyeliminowanie źródła problemów, aby zawodnik mógł w przyszłości wrócić do pełnej sprawności. Teraz przed 30-latkiem rozpocznie się etap rehabilitacji.

Przerwa Jakuba Araka potrwa co najmniej trzy miesiące, co oznacza, że Polonia Bytom przez najbliższe tygodnie będzie musiała szukać innych rozwiązań w ofensywie. W klubie liczą jednak, że napastnik wróci do gry w pełni sił i jeszcze w tym sezonie ponownie będzie mógł pomóc zespołowi na boisku.

Dla Polonii Bytom to z pewnością poważne osłabienie, zwłaszcza że Jakub Arak jest jednym z bardziej doświadczonych piłkarzy w zespole. Najbliższe miesiące poświęci na rehabilitację i powrót do pełnej sprawności, a sztab szkoleniowy będzie musiał znaleźć sposób na wypełnienie luki w ataku do czasu jego powrotu na boisko.