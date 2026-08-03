Widzew Łódź ma nowego zawodnika ofensywnego. Paulinho podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia i ma wnieść do zespołu szybkość, dynamikę oraz jakość w grze jeden na jednego.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Artur Płatek

Widzew Łódź zaskoczył na rynku. Brazylijczyk ma podbić Ekstraklasę

Widzew Łódź oficjalnie potwierdził pozyskanie Paulinho. Brazylijski skrzydłowy został nowym piłkarzem łódzkiego klubu, a jego umowa będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku. W kontrakcie znalazła się również możliwość przedłużenia współpracy o kolejnych dwanaście miesięcy.

Jak poinformowało biuro prasowe klubu, 27-letni zawodnik trafił do Widzewa jako gracz, który ma zwiększyć możliwości zespołu w ofensywie. Paulinho może występować na obu skrzydłach. Niemniej w ostatnich sezonach najczęściej był ustawiany po lewej stronie boiska. W Łodzi będzie występował z numerem 98.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brazylijczyk ma za sobą ciekawą drogę. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w słynnym Sao Paulo, gdzie zadebiutował w seniorskiej piłce i rozegrał 31 spotkań na różnych poziomach brazylijskich rozgrywek. W swojej karierze występował również w Portugalii, Japonii oraz na Ukrainie.

Najlepszy okres zanotował w barwach portugalskiego Nacionalu. Przez półtora sezonu był ważną postacią zespołu z Madery, dla którego rozegrał 48 meczów w Lidze Portugal, zdobywając pięć bramek i dokładając cztery asysty.

Skoro to nazwisko już ujawniono, to nie ma sensu przedłużać oczekiwania. Nowym piłkarzem Widzewa Łódź jest… pic.twitter.com/vC2DkTRKO2 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) August 3, 2026

Sam zawodnik nie ukrywa, że liczy na mocny start w Polsce. – Moje najsilniejsze strony to szybkość i gra jeden na jednego. Mam nadzieję, że strzelę wiele goli, z których będziemy się wspólnie cieszyć. Lubię stawiać sobie wyzwania, a rozwój każdego dnia jest dla mnie kluczowy – powiedział piłkarz po podpisaniu umowy.

Transfer wpisuje się również w strategię łódzkiego klubu. Paulinho dołącza do Widzewa bez kwoty odstępnego, co ma być przykładem przemyślanej polityki transferowej.