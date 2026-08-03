Transfer bez wydania miliona. Widzew Łódź wyciągnął asa z Portugalii

19:16, 3. sierpnia 2026 07:55, 4. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Widzew Łódź

Widzew Łódź ma nowego zawodnika ofensywnego. Paulinho podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia i ma wnieść do zespołu szybkość, dynamikę oraz jakość w grze jeden na jednego.

Artur Płatek
Obserwuj nas w
fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Artur Płatek

Widzew Łódź zaskoczył na rynku. Brazylijczyk ma podbić Ekstraklasę

Widzew Łódź oficjalnie potwierdził pozyskanie Paulinho. Brazylijski skrzydłowy został nowym piłkarzem łódzkiego klubu, a jego umowa będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku. W kontrakcie znalazła się również możliwość przedłużenia współpracy o kolejnych dwanaście miesięcy.

Jak poinformowało biuro prasowe klubu, 27-letni zawodnik trafił do Widzewa jako gracz, który ma zwiększyć możliwości zespołu w ofensywie. Paulinho może występować na obu skrzydłach. Niemniej w ostatnich sezonach najczęściej był ustawiany po lewej stronie boiska. W Łodzi będzie występował z numerem 98.

Oglądaj mecze ZA DARMO w STS TV. Skorzystaj z promocji dla nowych klientów z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brazylijczyk ma za sobą ciekawą drogę. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w słynnym Sao Paulo, gdzie zadebiutował w seniorskiej piłce i rozegrał 31 spotkań na różnych poziomach brazylijskich rozgrywek. W swojej karierze występował również w Portugalii, Japonii oraz na Ukrainie.

Najlepszy okres zanotował w barwach portugalskiego Nacionalu. Przez półtora sezonu był ważną postacią zespołu z Madery, dla którego rozegrał 48 meczów w Lidze Portugal, zdobywając pięć bramek i dokładając cztery asysty.

Sam zawodnik nie ukrywa, że liczy na mocny start w Polsce. – Moje najsilniejsze strony to szybkość i gra jeden na jednego. Mam nadzieję, że strzelę wiele goli, z których będziemy się wspólnie cieszyć. Lubię stawiać sobie wyzwania, a rozwój każdego dnia jest dla mnie kluczowy – powiedział piłkarz po podpisaniu umowy.

Transfer wpisuje się również w strategię łódzkiego klubu. Paulinho dołącza do Widzewa bez kwoty odstępnego, co ma być przykładem przemyślanej polityki transferowej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości