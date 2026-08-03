Hiszpania wskazała faworyta. To ten stadion ma gościć finał mundialu 2030

Hiszpania przygotowuje się do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. Choć Barcelona z Camp Nou ma odegrać ważną rolę podczas turnieju, najważniejsze spotkanie ma zostać rozegrane na innym obiekcie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Santiago Bernabeu przed Camp Nou

Po triumfie reprezentacji Hiszpanii na mundialu w 2026 roku kraj rozpoczął przygotowania do kolejnych mistrzostw świata, które zorganizuje wspólnie z Marokiem i Portugalią. Jak informuje dziennikarz Anton Meana, obecnie to stadion Santiago Bernabeu jest wskazywany przez Hiszpańską Federację Piłkarską jako miejsce rozegrania finału turnieju.

Według źródła atutami stadionu Realu Madryt są nowoczesna konstrukcja oraz rozsuwany dach, które spotkały się z uznaniem FIFA. Duże znaczenie ma mieć również prestiż Madrytu. Jednocześnie nadal pozostają kwestie wymagające wyjaśnienia. Chodzi między innymi o możliwość utworzenia strefy kibica wokół stadionu, ponieważ pojawiają się obawy dotyczące hałasu i protestów okolicznych mieszkańców.

Nie oznacza to jednak, że Barcelona zostanie pominięta. Wręcz przeciwnie. Według tych samych informacji to właśnie odnowiony Spotify Camp Nou ma gościć największą liczbę meczów podczas mistrzostw świata. Decyduje o tym przede wszystkim największa pojemność stadionu w Hiszpanii, która pozwala organizować więcej spotkań niż na innych obiektach.

Źródło podkreśla również, że plan FIFA dotyczący ewentualnego rozszerzenia mundialu z 48 do 64 reprezentacji zwiększyłby liczbę meczów podczas turnieju. W takiej sytuacji Camp Nou odegrałby jeszcze ważniejszą rolę. Na razie jednak przebudowa stadionu Barcelony wciąż trwa, a klub nadal mierzy się z kolejnymi opóźnieniami przy realizacji projektu Espai Barca.