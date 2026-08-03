Schalke wycofało się z transferu. Napoli wydało mocny komunikat

SSC Napoli nie zamierza przejść obojętnie obok fiaska transferu Jespera Lindstroma. Włoski klub oskarża Schalke 04 o wycofanie się z ustaleń i rozważa podjęcie kroków prawnych.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Transferowa burza w Europie. Napoli wskazuje winnego

SSC Napoli wydało oficjalny komunikat w sprawie niedoszłego transferu Jespera Lindstroma do Schalke 04. Jak informuje Football Italia, klub z Serie A przedstawił własną wersję wydarzeń i zaznaczył, że nie wyklucza skierowania sprawy do odpowiednich organów.

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że przeprowadzka duńskiego pomocnika do Bundesligi dojdzie do skutku. Lindstrom udał się już na badania medyczne, a oba kluby miały uzgodnić warunki operacji. W grę wchodziło wypożyczenie z opcją wykupu opiewającą na mniej więcej pięć milionów euro oraz dodatkowe bonusy.

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Sytuacja zmieniła się jednak w ostatniej chwili. Schalke miało zakwestionować niektóre zapisy umowy i ostatecznie zrezygnować z transferu, tłumacząc decyzję zmianą potrzeb kadrowych po kontuzjach kilku zawodników. Napoli nie zgadza się z takim przedstawieniem sprawy. W swoim komunikacie włoski klub przekazał, że był gotowy zaakceptować propozycję niemieckiej strony i dostosować strukturę umowy do nowych oczekiwań Schalke.

„Po wymianie korespondencji niemiecki klub poinformował nas, że niektóre proponowane klauzule są nie do przyjęcia. SSC Napoli, rozumiejąc nowe potrzeby techniczne rywala, wyraziło gotowość zaakceptowania zaproponowanej wersji kontraktu” – napisano w oświadczeniu.

Według włoskiego klubu kilka godzin później Schalke miało oficjalnie zmienić transferowe priorytety. Dla Lindstroma byłby to kolejny etap szukania stabilizacji. Duńczyk trafił do Napoli w 2023 roku za około 30 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt, ale nie spełnił oczekiwań. Później był wypożyczany do Evertonu oraz Wolfsburga.