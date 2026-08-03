Koulouris nową gwiazdą Wieczystej? Peszko reaguje na doniesienia

Wieczysta Kraków jest łączona z transferem Efthymiosa Koulourisa. Takie informacje na łamach portalu Weszło.com przekazał Szymon Janczyk, natomiast Sławomir Peszko postanowił je zdementować.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Koulouris w Wieczystej? Peszko twierdzi, że nie ma tematu

Wieczysta Kraków poszukuje napastnika, co publicznie potwierdził Sławomir Peszko. Na antenie CANAL+ Sport przyznał, że będzie to zawodnik, którego polscy kibice dobrze znają. Szymon Janczyk na łamach portalu Weszło.com ujawnił, że chodzi o Efthymiosa Koulourisa, byłego króla strzelców Ekstraklasy. W 2025 roku napastnik opuścił Pogoń Szczecin i w ramach transferu za cztery miliony euro przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Choć zanotował tam dobry sezon, jego klub nie awansował do elity, więc zarządził przebudowę. Wieczysta miała więc skorzystać z okazji i dogadać się z Koulourisem, który był skłonny powrócić do Polski.

Problem w tym, że podanym przez Janczyka informacjom zaprzeczył sam Peszko. Działacz Wieczystej na swoim profilu na Instagramie podał dalej wpis dziennikarza z dopiskiem „Fake News”.

Z pewnością ten temat będzie wyjaśniany w najbliższych dniach. Okaże się czy to element negocjacji, czy faktycznie nie ma nic na rzeczy. W rzeczywistości Wieczysta faktycznie poszukuje napastnika i niebawem powinna sfinalizować wyczekiwany transfer. Koulouris natomiast otrzymał zgodę na odejście z Al-Ula i pracuje nad przenosinami do nowej drużyny.