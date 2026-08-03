Chelsea już odpalona. Wymarzony transfer coraz bliżej Man United

Manchester United nieustannie walczy o Lewisa Halla. To główny cel transferowy do wzmocnienia defensywy. Anglik miał odmówić Chelsea, więc jest bliżej przenosin na Old Trafford - informuje "The Sun".

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lewis Hall

Hall nie chce wracać. Manchester United faworytem

Lewis Hall to jeden z najlepszych obrońców w Premier League, a Newcastle United robi się dla niego powoli zbyt małe. Media łączą go tego lata z transferem do jednego z krajowych gigantów. Na czele rywalizacji o jego podpis mają stać Manchester United oraz Chelsea, choć z najnowszych wieści wynika, że zdecydowanie najbliżej mu do przenosin na Old Trafford.

Angielski defensor miał bowiem odrzucić możliwość powrotu do Chelsea. Jest wychowankiem tego klubu, natomiast nie dane mu było zaistnieć w pierwszej drużynie, dla której rozegrał tylko 12 spotkań. W 2023 roku został wypożyczony do Newcastle United, które rok później wykupiło go za 33 miliony euro. Wygląda na to, że Hall ma uraz do giganta ze Stamford Bridge i woli kontynuować karierę w innym otoczeniu.

To stawia Manchester United w dogodnej pozycji negocjacyjnej. Hall z chęcią tam trafi, ale na przeszkodzie stoi jeszcze Newcastle United, które będzie starało się zatrzymać 21-letniego gwiazdora. Sroki oczekują za niego nawet 60 milionów funtów.

Dla Czerwonych Diabłów Hall jest numerem jeden na liście życzeń, jeśli chodzi o wzmocnienia lewej strony defensywy. Ta saga będzie ciągnąć się również w kolejnych tygodniach. Czterokrotny reprezentant Anglii jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 40 milionów euro.